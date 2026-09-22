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Pesca, Masaf: adottato il decreto sul credito d’imposta per gasolio e benzina. Ammesse 1.937 istanze per quasi 7 milioni di euro

di Italpress - 22 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – È stato pubblicato oggi il decreto direttoriale n. 493110, con il quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individua le imprese della pesca beneficiarie del credito di imposta per l’acquisto di gasolio e benzina.

Il provvedimento, rende noto il Masaf, dà attuazione al decreto interministeriale del 22 maggio 2026, emanato in applicazione dell’articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. La dotazione finanziaria disponibile, pari a 10 milioni di euro, ha consentito di soddisfare integralmente la platea dei beneficiari e di riconoscere l’aliquota massima prevista dalla legge, pari al 20 per cento delle spese sostenute per acquisto di gasolio e benzina in un certo periodo di riferimento.

A seguito dell’istruttoria svolta dagli uffici del Masaf, sono state ammesse 1.937 istanze, per un importo complessivo di 6.994.671,92 euro di credito di imposta riconosciuto. Complessivamente, le domande presentate sono state 2.122. L’attività istruttoria è stata avviata immediatamente dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande, il 20 luglio scorso.

Nonostante il periodo estivo, gli uffici del Ministero hanno assicurato la continuità dell’azione amministrativa, procedendo all’esame delle istanze e garantendo il tempestivo avanzamento della misura a sostegno del comparto ittico. Per le restanti 185 istanze, l’Amministrazione ha avviato un supplemento istruttorio finalizzato alla verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti previsti. All’esito delle verifiche, il Ministero procederà all’approvazione di un successivo elenco comprensivo delle ulteriori domande eventualmente considerate ammissibili.

“Con l’adozione di questo decreto confermiamo, ancora una volta, l’attenzione costante e concreta del Governo Meloni e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste verso il mondo della pesca, settore strategico per l’economia e l’identità della nostra Nazione”, dichiara il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Si tratta di un’ulteriore misura fondamentale di sostegno per le nostre imprese ittiche, pensata per calmierare l’impatto del caro carburante e dare respiro a migliaia di lavoratori. Il Governo Meloni lavora ogni giorno al fianco degli operatori della filiera per difendere la sovranità alimentare italiana, tutelare il lavoro e garantire la continuità produttiva e la competitività delle nostre eccellenze sul mercato”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).