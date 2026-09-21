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Si è insediato il nuovo Comandante per la Tutela Agroalimentare

di Italpress - 21 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è insediato il Generale di Brigata Salvatore Altavilla, nuovo Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare presso il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari (CUFAA).

Il Generale è stato accolto dal Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli, Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA) e dal Generale di Divisione Massimo Zuccher, Capo di Stato Maggiore del Comando, con i quali ha avuto un primo momento di confronto sulle principali linee di attività e sulle priorità operative del Reparto.

“Con il nuovo incarico – si legge in una nota -, il Generale porta al Comando una lunga esperienza maturata in oltre trent’anni di servizio nell’Arma, caratterizzata da importanti responsabilità di comando e da una significativa esperienza nei settori operativo, investigativo e della formazione. Nel corso della sua lunga carriera ha, infatti, ricoperto numerosi incarichi di comando e di responsabilità, sia nell’organizzazione territoriale sia in ambiti specialistici. Tra questi, il comando della Compagnia Carabinieri Roma-San Pietro, del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo, del Comando Provinciale di Parma e, più recentemente, del Comando Provinciale di Catania, incarico ricoperto dal settembre 2023 al settembre 2026. È stato inoltre Capo Sezione dell’Ufficio Cerimoniale del Comando Generale dell’Arma e Comandante dell’Istituto Superiore di Tecniche Investigative”.

“Nel corso del servizio ha maturato una significativa esperienza nel settore della polizia giudiziaria e nel contrasto alla criminalità organizzata, ricevendo, tra gli altri riconoscimenti, Encomi Solenni del Comandante della Divisione Unità Mobili e Speciali e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, nonché numerose onorificenze e medaglie per il servizio prestato”, prosegue la nota.

Il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare svolge un ruolo fondamentale nella tutela della filiera agroalimentare nazionale, attraverso attività di prevenzione e contrasto delle frodi, a salvaguardia della qualità e genuinità dei prodotti e della tutela dei consumatori.

I controlli interessano l’intera filiera, dalla produzione alla commercializzazione, con particolare attenzione alla tracciabilità, all’etichettatura, alle produzioni di qualità e biologiche e al corretto impiego degli aiuti e dei finanziamenti dell’Unione Europea destinati al settore agricolo e agroalimentare. Un’attività specialistica che contribuisce a tutelare il patrimonio agroalimentare italiano, la legalità del mercato e le imprese che operano nel rispetto delle regole.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).