Economia

Confimprese, Rosato: “Stato metta a disposizione strumenti che diano garanzie e funzionino”

di Redazione - 27 Ottobre 2026

(LaPresse) – “È necessario che gli strumenti che mette a disposizione lo Stato italiano funzionino. Bandi rapidi che diano garanzie di efficienza. Un imprenditore che fa una domanda, un investimento, ha bisogno che la pubblica amministrazione risponda celermente”. Così il deputato di Azione Ettore Rosato, intervenendo ai microfoni di LaPresse a margine del convegno ‘Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le imprese e le amministrazioni’, organizzato da Confimprese Italia oggi agli Horti Sallustiani, a Roma, con il patrocinio di Unioncamere e dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma. Secondo l’onorevole, fondamentale è ormai anche il tema dell’innovazione: “Oggi anche le piccole e microimprese hanno bisogno di investire sull’innovazione e sull’organizzazione. L’intelligenza artificiale arriva a casa di ognuno di noi ormai. Arriva in tutte le aziende”. Per questo motivo, spiega, c’è bisogno “che per entrare nell’organizzazione aziendale lo si faccia con coscienza e con conoscenza”. “Questo lo si può fare solo con un piano di formazione che lo Stato deve mettere a disposizione, non facendolo lui, ma dando gli strumenti finanziari, con il credito d’imposta, con gli strumenti più elastici che ci sono, anche alle piccole e medie imprese che vogliono, appunto, adeguare i loro assetti, adeguare la loro organizzazione, adeguare la loro formazione”, conclude.