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Pichetto al Consiglio Energia Ue “Sviluppo infrastrutture energetiche indispensabile per raggiungere obiettivi climatici europei”

di Italpress - 16 Marzo 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Italia ritiene che lo sviluppo delle infrastrutture energetiche sia un elemento indispensabile per perseguire la transizione energetica e conseguire gli sfidanti obiettivi climatici europei. Stiamo pertanto seguendo con attenzione il negoziato sulle proposte legislative del pacchetto reti, il nuovo Regolamento TEN-E e la Direttiva permitting”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del Consiglio Energia sul pacchetto europeo sulle reti.

“Riscontriamo alcune migliorie sui testi legislativi – ha aggiunto il ministro italiano – ma riteniamo che sia necessario intervenire ulteriormente. L’Italia vede con sfavore una ulteriore centralizzazione dei processi di pianificazione e progettazione delle infrastrutture transfrontaliere e chiede un maggiore coinvolgimento degli Stati membri nel processo di pianificazione delle infrastrutture energetiche”.

“Siamo favorevoli – ha aggiunto Pichetto Fratin – a una maggiore cooperazione fra Stati membri, purché siano mantenuti criteri equi di ripartizione dei costi dei progetti che tengano in debito conto le caratteristiche dei progetti e l’accordo degli Stati. In merito alle procedure autorizzative, accogliamo con favore la volontà di snellire e velocizzare tali procedure. Notiamo – ha evidenziato il ministro italiano – che una buona parte delle misure proposte sono già in linea con il Testo Unico Rinnovabili, una riforma normativa nazionale adottata nel 2024 e aggiornata nel 2025, con l’obiettivo di razionalizzare i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia rinnovabile. Tuttavia, anche sulle nuove norme riguardanti le procedure autorizzative abbiamo riscontrato alcune criticità che abbiamo sollevato e porteremo avanti a livello tecnico. Auspichiamo – ha Pichetto – che le negoziazioni vadano nel senso di superare queste criticità e consentano agli Stati di soddisfare i propri fabbisogni infrastrutturali in linea con le sfide che ci aspettano”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).