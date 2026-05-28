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Pichetto “Sul nucleare serve guardare al prossimo decennio” / Video

di Italpress - 28 Maggio 2026

LECCE (ITALPRESS) – “La Puglia si trova oggi in una posizione geografica strategica, in un momento storico in cui il Mediterraneo è tornato centrale non solo per le rotte navali, ma anche per le pipeline energetiche, i cavi e le dinamiche economiche e sociali. La Regione sta accogliendo questa trasformazione in modo estremamente positivo”. Lo ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, intervenendo sul futuro energetico del Paese e sul ruolo del Mezzogiorno nella transizione in occasione della XIV edizione del Festival dell’Energia a Lecce dal 28 al 30 maggio. “Il tema del nucleare non può essere valutato esclusivamente sulla base delle esigenze di oggi, ma deve essere affrontato guardando al prossimo decennio. Dobbiamo prepararci a rispondere a una domanda energetica che crescerà di almeno un terzo. L’Italia dispone di un territorio ampio, ma non potrà raggiungere da sola gli obiettivi di decarbonizzazione affidandosi unicamente a fotovoltaico ed eolico. Per questo riteniamo che il nuovo nucleare, sul modello francese, sicuro e tecnologicamente avanzato, rappresenti una grande opportunità”. Il Ministro ha poi annunciato l’avvio dell’iter parlamentare sul tema: “Il 3 giugno inizierà alla Camera la discussione sul nucleare. Confido che il dibattito possa concludersi rapidamente con una prima approvazione, per poi passare al Senato”.

