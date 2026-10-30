Economia

Potenziale furto miliardario di bitcoin su Binance attraverso un attacco hacker

Maxi attacco informatico alla piattaforma di criptovalute. Danni stimati fino a 6,3 miliardi di dollari Bloccati alcuni fondi per impedire ulteriori sottrazioni. Binance rassicura i clienti: "Copriremo tutte le perdite". Nel frattempo il titolo precipita

di Lino Sasso - 30 Ottobre 2026

Un attacco hacker a Binance scuote il mercato globale delle criptovalute e trascina al ribasso il Bitcoin dopo il timore di un potenziale furto miliardario. La piattaforma di scambio ha confermato di essere stata vittima di una grave offensiva informatica, con un danno potenziale stimato in circa 6,3 miliardi di dollari. Oltre 2,5 miliardi sarebbero già stati congelati nel tentativo di impedire il trasferimento illecito dei fondi. Se le dimensioni dell’attacco venissero confermate, potrebbe trattarsi di uno dei più gravi episodi di pirateria informatica nella storia delle criptovalute.

Bloccati miliardi di dollari

L’allarme è scattato dopo l’individuazione di operazioni sospette sulla piattaforma. Binance ha inizialmente rassicurato gli investitori attraverso alcuni messaggi pubblicati su X, assicurando che i fondi depositati dai clienti fossero “assolutamente al sicuro”. Soltanto diverse ore dopo è arrivata la conferma dell’attacco informatico, accompagnata dalla decisione di sospendere temporaneamente le negoziazioni su alcuni prodotti.

A intervenire è stato anche Changpeng Zhao, fondatore ed ex amministratore delegato di Binance, attualmente azionista di maggioranza. “Sembra proprio un attacco informatico a Binance”, ha dichiarato Zhao, confermando le preoccupazioni degli operatori finanziari.

Resta tuttavia da chiarire quale parte dei fondi sia stata effettivamente rubata e quale sia stata bloccata prima che gli hacker potessero impossessarsene.

Bitcoin crolla dopo l’attacco

La notizia dell’attacco hacker a Binance ha avuto ripercussioni immediate sul mercato delle criptovalute. Il Bitcoin è scivolato fino a quota 77mila dollari, registrando una flessione del 2,34%, dopo aver accusato perdite superiori al 3% nelle prime fasi della reazione dei mercati. A pesare sulle quotazioni sono soprattutto i timori legati alla sicurezza delle piattaforme di scambio e alle possibili conseguenze dell’incidente sulla fiducia degli investitori.

Secondo alcuni analisti, l’offensiva contro Binance potrebbe superare per dimensioni il clamoroso attacco subito nel febbraio 2025 dalla piattaforma Bybit, quando furono sottratte criptovalute per un valore superiore a 1,5 miliardi di dollari.

Nel caso di Binance, tuttavia, la stima di 6,3 miliardi di dollari non equivale necessariamente all’ammontare effettivamente rubato. Il congelamento di una parte consistente delle risorse potrebbe infatti aver limitato le perdite definitive.

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