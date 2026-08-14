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Mongrassano, spara all’ex compagna e tenta il suicidio: entrambi gravi in ospedale

Tentato femminicidio a Mongrassano. Spara alla ex compagna e poi prova ad uccidersi.

di Priscilla Rucco - 14 Agosto 2026

La coppia si era separata dopo un periodo in Germania

Una mattinata di agosto si è trasformata in dramma a Mongrassano, piccolo centro dell’entroterra cosentino, dove un uomo di trent’anni ha esploso alcuni colpi di pistola contro la sua ex compagna, coetanea, per poi rivolgere l’arma contro se stesso in un tentativo di suicidio. L’episodio si è consumato nelle prime ore di oggi, giovedì 13 agosto, al culmine di una discussione che, secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, sarebbe degenerata in pochi istanti.

I due, stando alla ricostruzione che sta emergendo, avevano condiviso per un certo periodo la propria vita in Germania, dove si erano trasferiti insieme prima che il legame si interrompesse. Dopo la rottura, la donna aveva fatto ritorno in Calabria, mentre l’uomo sarebbe rientrato nella zona solo di recente, presumibilmente con l’intenzione di ricomporre il rapporto ormai concluso. Di fronte al rifiuto della ex compagna di riprendere la relazione, il confronto tra i due si sarebbe fatto sempre più acceso, fino a sfociare nella violenza.

Il tentato femminicidio

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo avrebbe estratto un’arma da fuoco esplodendo alcuni colpi contro la donna, per poi utilizzare la stessa pistola nel tentativo di togliersi la vita. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli operatori del 118 insieme alle forze dell’ordine, che hanno prestato i primi soccorsi prima del trasferimento in ospedale. Entrambi i feriti sono stati trasportati d’urgenza presso il nosocomio Annunziata di Cosenza, dove sono stati sottoposti ad intervento chirurgico.

Le condizioni della donna, pur serie, non desterebbero al momento particolare preoccupazione per la sua sopravvivenza – secondo quanto filtra dall’ambiente sanitario. Diverso, e più critico, il quadro clinico dell’uomo, per il quale si è reso necessario un intervento alla testa. I medici del reparto continuano a monitorare l’evoluzione delle condizioni di entrambi i pazienti, tuttora ricoverati.

Le indagini dei carabinieri

Sul caso sono al lavoro i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire con precisione la successione degli eventi, le circostanze che hanno preceduto gli spari e l’origine dell’arma utilizzata. L’attività investigativa – coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza – dovrà stabilire nel dettaglio anche il movente che ha spinto il trentenne al gesto, oltre a raccogliere le testimonianze di eventuali persone informate sui fatti e di chi conosceva la coppia.

Al momento restano da verificare diversi aspetti della vicenda, compresa la provenienza della pistola impiegata, elemento che gli inquirenti considerano centrale per definire la gravità delle responsabilità penali a carico dell’uomo, qualora le sue condizioni di salute lo consentano. La comunità di Mongrassano, centro di poche migliaia di abitanti, è rimasta scossa da un episodio che si inserisce nel drammatico capitolo della violenza nelle relazioni di coppia, tema che continua a interrogare le istituzioni e l’opinione pubblica.

Non sono ancora stati resi noti i nomi dei due protagonisti della vicenda, mentre proseguono gli accertamenti per fare piena luce su quanto accaduto in quelle prime ore dell’alba calabrese.

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