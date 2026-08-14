Paura a Como, vasto incendio boschivo sul monte Goi

Askanews Video

Cento Vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo

di Askanews - 14 Agosto 2026

Como, 14 ago. (askanews) – Dal pomeriggio di giovedì squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a Como per un vasto incendio boschivo sul Monte Goi: per tutta la notte hanno operato 100 unità del Corpo nazionale per le attività di contenimento delle fiamme, presidio delle aree abitate e di infrastrutture. Sta bruciando la montagna che si trova nel Parco Spina Verde.

Sul posto sono stati inviati rinforzi anche dai vicini comandi lombardi, oltre che da Liguria, Emilia Romagna e Veneto e da stamattina sono al lavoro i Canadair.

Le fiamme stanno lambendo una zona residenziale di Como, per precauzione è stata inoltre decisa l’evacuazione di alcune abitazioni. Secondo alcune testimonianze fumo e cenere sono arrivati anche in centro città e nei Comuni di Cernobbio e Moltrasio.