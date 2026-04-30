Attualità

Pizzaiolo italiano accoltellato e ucciso a Ibiza

Francesco Sessa aveva 35 anni ed era originario del Salernitano. Indaga la Guardia Civil

di Pietro Pertosa - 30 Aprile 2026

Un pizzaiolo italiano di 35 anni è stato accoltellato e ucciso a Ibiza, in Spagna. L’aggressione fatale nell’area turistica di Playa d’en Bossa. A perdere la vita è stato Francesco Sessa, originario di Pagani in provincia di Salerno. Si era trasferito nell’arcipelago delle Baleari da circa un anno. Adesso indagano le forze dell’ordine. Non si conoscono ancora né i motivi dell’uccisione né chi abbia sferrato all’uomo le coltellate che gli sono risultate fatali.

Pizzaiolo italiano ucciso a Ibiza

L’aggressione, come riportano i media spagnoli, è avvenuta nel pomeriggio di ieri intorno alle 16.30 ora locale. L’agguato nei pressi di un bar gestito dall’associazione dei residenti della località di Platja d’en Bossa, nel comune di Sant Josep de sa Talaia. In quel momento, il locale era pieno di gente accorsa lì per seguire una lezione di un corso per la fabbricazione di espadrillas. Una sola coltellata, a quanto pare, è bastata a togliere la vita al pizzaiolo 35enne italiano, rimasto ucciso senza che si sappia, almeno per ora, né da chi né perché.

I soccorsi e l’indagine

Stando a quanto riportano i giornali locali, i soccorritori avrebbero tentato per un’ora di salvare la vita al giovane pizzaiolo italiano accoltellato a Ibiza. Senza purtroppo riuscirci. L’uomo è deceduto dopo i tentativi vani di rianimazione. Adesso tocca alla Guardia Civil a cui è stata affidata l’indagine fare il punto della situazione. Per capire cosa sia accaduto, chi abbia ucciso e soprattutto perché il 35enne italiano che aveva deciso di rifarsi una vita e a Ibiza, invece, ha trovato la morte.