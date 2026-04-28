Economia

Via alla “stagione” delle precompilate: cosa c’è da sapere

Date, termini e modalità di accesso: si parte giovedì 30 aprile

di Cristiana Flaminio - 28 Aprile 2026

Ci siamo: partirà da giovedì 30 aprile la stagione delle dichiarazioni 730 precompilate. Si tratta di uno sforzo informativo davvero colossale. Stando a quanto riferiscono dall’Agenzia delle Entrate, infatti, saranno trasmesse ed elaborate più di 1,3 miliardi di informazioni. E che sono state utili per redigere le dichiarazioni in questione. Un anno fa, a ricevere il modulo, sono stati 5,4 milioni di cittadini. Di questi, poco più della meta e per la precisione il 60 per cento e cioè 3,2 milioni, l’ha ricevuto in versione semplificata.

Via alle precompilate, tutti i termini

Per l’invio del 730 ed eventuali modifiche il semaforo verde è previsto per il prossimo 14 maggio, con deadline ultima al 30 settembre. Quest’anno sarà possibile accedere a nuove funzionalità. A cominciare dai “poteri” riconosciuti alla persona di fiducia. Che potrà inviare la dichiarazione, anche se congiunta, o accedere al servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede. Un’altra novità riguarderà i contribuenti con redditi superiori a 75mila euro. Per loro, infatti, il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto riordino delle detrazioni, introdotto dalla legge di bilancio 2025, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.

Come accedere

Per visualizzare e scaricare le dichiarazioni precompilate occorre accedere alla propria area riservata tramite Spid, Carta di identità elettronica o Cns. Sarà sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’agenzia. I modelli saranno dunque disponibili in consultazione, con possibilità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, dal 20 maggio; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato).