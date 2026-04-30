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Atletico Madrid – Arsenal, il pareggio è di rigore

In archivio senza troppe emozioni la seconda semifinale Champions, si decide tutto a Londra

di Paolo Diacono - 30 Aprile 2026

Niente fuochi pirotecnici: dopo il trionfo di gol (e la sagra degli orrori difensivi) tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, Arsenal e Atletico Madrid fanno 1-1. Un pareggino con poco spettacolo: due rigori, uno per parte, fissano il punteggio della sfida andata in scena ieri sera al Wanda Metropolitano nella capitale spagnola. Adesso il verdetto è rimandato alla partita di ritorno che si giocherà all’Emirates Stadium a Londra.

Atletico Madrid-Arsenal, un pareggio di rigore

Dimenticate i botti dell’altro giorno. Scordatevi le difese allegre e i portieri immobili che hanno contribuito a fissare il punteggio della semifinale tra Psg e Bayern su un rocambolesco 5-4. Atletico Madrid e Arsenal si mettono in campo quadrate e coperte. Il primo tempo è sostanzialmente bloccato, le due squadre si studiano senza trovare varchi. Fino a che Gyokeres si fa stendere in area da Hancko. Penalty e gol, gunners in vantaggio al 44esimo.

Pareggia Alvarez e tutto rimandato

Si va al riposo, nel secondo tempo lo spartito non cambia granché. I colchoneros provano a fare qualcosa in più a rimediare allo svantaggio. La fiammata è di Julian Alvarez che trasforma un altro rigore assegnato all’Atletico per fallo di mani di un difensore dell’Arsenal. Verso la fine della partita, la squadra di Simeone sfiora il colpaccio con la traversa di Griezmann e Lookman che non ribadisce in rete. La reazione dei Gunners non si fa attendere, ci sarebbe tempo per un altro rigore ma l’arbitro prima lo assegna e poi lo revoca. Tutto rimandato a Londra.