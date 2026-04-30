Economia

Stellantis intravede la crescita: i numeri del primo trimestre ’26

In aumento utili e dati di vendita, Filosa vede la luce in fondo al tunnel: "Clienti al centro"

di Giovanni Vasso - 30 Aprile 2026

Stellantis torna in crescita: i numeri snocciolati dall’ad Antonio Filosa stamattina riferiscono di un primo trimestre di riscatto per il colosso dell’automotive. Che dà il senso di una strada ritrovata dopo il clamoroso dietrofront rispetto alle strategie in essere (ed ereditate dall’epoca Tavares) che avevano indotto il gruppo a rimodulare sforzi, investimenti e aspettative. “La nostra priorità è chiara: mettere i clienti al centro di tutto ciò che facciamo e non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli in occasione del nostro Investor Day il 21 maggio ad Auburn Hills”.

Stellantis torna a sorridere, è in crescita

Filosa ha affermato che “con l’avvio della rendicontazione trimestrale, i primi tre mesi del 2026 riflettono i risultati delle azioni intraprese per riportare Stellantis su un percorso di crescita sostenibile e profittevole. I prodotti lanciati nel 2025 sono stati accolti con favore e siamo fiduciosi che i dieci nuovi veicoli previsti per il 2026 consentiranno di consolidare questo slancio”. Insomma, c’è ottimismo in casa Stellantis e il ritorno alla crescita sembra proprio dietro l’angolo.

I numeri del primo trimestre

Ma da dove nasce l’ottimismo di Filosa? Dai numeri. I ricavi netti per Stellantis sono in crescita del 6% su base annua a 38,1 miliardi di euro, grazie a “una migliore performance in Nord America, insieme a risultati positivi in Europa allargata e Medio Oriente e Africa”. L’utile netto è migliorato a 377 milioni di euro, “riflettendo principalmente la crescita dei volumi e il rafforzamento della performance operativa”. L’utile operativo rettificato, ha specificato Stellantis, è stato pari a un miliardo di euro.