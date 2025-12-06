Attualità

Ponte dell’Immacolata: il meteo del weekend lungo

di Eleonora Ciaffoloni - 6 Dicembre 2025

Il Ponte dell’Immacolata sarà accompagnato da un progressivo miglioramento delle condizioni meteo sull’intera penisola, con un’evoluzione che culminerà l’8 dicembre sotto cieli in gran parte sereni.

Ponte Immacolata, il meteo secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare

Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, questo lungo fine settimana manterrà inizialmente un clima freddo e umido nelle prime ore del giorno, soprattutto in Pianura Padana e in diverse zone interne, ma anche nelle grandi città come Roma. Tuttavia, con il passare delle ore, il sole tornerà a dominare la scena, lasciando spazio solo a pochi fenomeni residui sulle Alpi e all’estremo Sud.

Dopo un sabato perlopiù stabile, caratterizzato da domenica 7 dicembre segnerà un ulteriore consolidamento dell’alta pressione, responsabile di un quadro meteorologico dominato dal bel tempo e privo di eventi piovosi rilevanti. Al Nord permarrà un’elevata probabilità di nebbie e foschie persistenti, specie nelle aree di pianura e nei fondovalle. Qualche disturbo potrà presentarsi ancora in Valle d’Aosta, sulla Calabria meridionale e lungo le coste tirreniche della Sicilia, dove sono previsti residui rovesci. In Sardegna, invece, non si esclude la possibilità di deboli piogge isolate nelle zone interne durante il pomeriggio.

Per lunedì si prevede un cielo poco nuvoloso su gran parte del Paese, con nubi innocue concentrate soprattutto nelle regioni meridionali. Le temperature mostreranno un lieve rialzo al Nord, in Sardegna e in Sicilia, mentre i valori minimi subiranno un calo più evidente al centro-nord. I venti soffieranno moderati o forti dai quadranti settentrionali, con raffiche particolarmente intense tra Sicilia, Sardegna, basso Adriatico e Ionio; la loro intensità diminuirà gradualmente tra domenica e lunedì.

I mari risulteranno molto mossi o localmente agitati, ma il moto ondoso inizierà a calare già dal pomeriggio di domenica.