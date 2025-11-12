Esteri

Portaerei Usa Ford nei Caraibi: Venezuela alza livello di allerta

La tensione tra Caracas e Washington è tornata a salire

di Claudia Mari - 12 Novembre 2025

Il governo del Venezuela ha annunciato un massiccio dispiegamento militare e la mobilitazione delle milizie civili: la decisione arriva in risposta alla crescente presenza militare statunitense nei Caraibi, dove, secondo quanto riportato da El País, è giunta anche la portaerei USS Gerald R. Ford, la più grande del mondo e fiore all’occhiello della marina americana.

Portaerei Usa, il Venezuela attiva una “fase superiore”

Il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino López, ha dichiarato in una nota ufficiale che il livello di allerta militare nazionale è stato innalzato. Il tutto in conformità con gli “ordini impartiti” dal presidente Nicolás Maduro. L’iniziativa segna l’attivazione di una “fase superiore” del Piano Indipendenza 200. Un dispositivo strategico varato nel settembre scorso con l’obiettivo di rafforzare la capacità difensiva di fronte a quella che Caracas considera “una minaccia diretta”.

Padrino López ha sottolineato che il piano rappresenta una risposta coordinata e integrale, mirata a garantire la sicurezza territoriale e a scoraggiare qualsiasi tentativo di pressione o intervento esterno. Il dispiegamento coinvolge l’intero apparato militare nazionale, compresi i corpi speciali e le forze di riserva, oltre al contributo delle milizie popolari, ritenute da Maduro un pilastro fondamentale della “difesa rivoluzionaria”.

La tensione tra Caracas e Washington è tornata a salire dopo che gli Stati Uniti hanno intensificato le loro operazioni navali nel Mar dei Caraibi. Ufficialmente motivate dal contrasto al traffico di droga e alla criminalità transnazionale. Tuttavia, il governo venezuelano interpreta la presenza americana come una provocazione. Un tentativo di destabilizzazione politica in vista delle elezioni previste per il prossimo anno.

Secondo il ministero della Difesa venezuelano, le esercitazioni e i movimenti di truppe non rappresentano un’azione offensiva, ma una misura preventiva “a difesa della patria”. Maduro ha ribadito che il Venezuela non cederà a “ricatti imperialisti” e che “ogni palmo del territorio nazionale sarà difeso con dignità e coraggio”. La situazione rimane altamente tesa, con un clima di crescente incertezza nella regione caraibica.