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Precipita dal balcone, morto bambino di 6 anni a Bari

La tragedia al Quartiere San Paolo nel capoluogo pugliese, indagano i carabinieri

di Maria Graziosi - 16 Aprile 2026

Non ce l’ha fatta il bambino di sei anni che ieri è precipitato da un balcone di casa sua a Bari, il piccolo è stato dichiarato morto al Policlinico. La tragedia si è verificata nel quartiere San Paolo del capoluogo pugliese. Per cause che restano al vaglio delle forze dell’ordine, il bimbo è caduto dal sesto piano della palazzina in cui abitava con la famiglia. Inutile la corsa in ospedale, troppo gravi le ferite riportate nel rovinoso impatto al suolo e a nulla, purtroppo, sarebbero valsi gli sforzi dei medici. Il piccolo, dopo aver lottato finché ha potuto per la vita, è stato dichiarato morto dai sanitari del presidio sanitario del capoluogo.

Precipita dal balcone: morto a Bari un bambino di 6 anni

Il piccolo, stando alle primissime ricostruzioni dei fatti alla base della drammatica vicenda che ha commosso un’intera città, sarebbe stato affetto da autismo. E, probabilmente, sarebbe sfuggito al controllo dei genitori. Su questo, adesso, sono chiamati a indagare i carabinieri che dovranno fare piena luce attorno ai fatti che si sono verificati nel quartiere popolare. Dopo l’impatto, il bambino è stato subito soccorso dai sanitari e sottoposto a un intervento chirurgico ma è stato dichiarato morto a distanza di qualche tempo dal ricovero.