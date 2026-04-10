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Si finge malato per andare al concerto di Vasco: licenziato

"Ho una forte dissenteria" ma era sul bus per andare allo stadio a seguire l'esibizione dell'artista: operaio pugliese dovrà pagare 5mila euro di spese legali

di Maria Graziosi - 10 Aprile 2026

Si è finto malato per andare al concerto di Vasco Rossi: così è stato scoperto, e licenziato, un operaio a Bisceglie, in provincia di Bari. A incastrarlo sono state le testimonianze di persone che lo conoscevano e che, evidentemente, oltre a spifferare tutto hanno pure confermato la loro versione davanti ai giudici del tribunale di Trani. Che non hanno potuto fare altro che rigettare il ricorso che aveva presentato contro il licenziamento e, in più, gli hanno pure imposto la condanna al pagamento delle spese legali pari a circa 5mila euro.

Si finge malato per il concerto di Vasco: licenziato

I fatti si sono svolti il 26 giugno del 2024. Quando l’uomo, 52 anni, comunica alla sua azienda di non poter presenziare al lavoro. È colto, giura, da “fortissima dissenteria”. A conforto delle sue dichiarazioni, girate via mail ai datori di lavoro, ha allegato un certificato medico. Lui però, piuttosto che restare a casa a curarsi, avrebbe indossato uno zainetto e sarebbe salito su un bus. Che da Bisceglie lo avrebbe portato allo stadio San Nicola di Bari. Dove, era in programma il concerto di Vasco Rossi.

Le testimonianze

Alla fermata del bus, però, lo hanno riconosciuto. In tanti, forse troppi. Le voci arrivano all’azienda che apre un provvedimento disciplinare. Il 52enne, però, nega e bolla come “palesemente false” le accuse. A quel punto, i legali della ditta chiamano a testimoniare ben cinque persone. Di fronte a cui non ha potuto fare altro che ammettere. La passione e la voglia di andare al concerto di Vasco Rossi son costate caro all’operaio: licenziato e condannato pure al pagamento delle spese legali.