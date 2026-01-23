Primo Piano

Presentata la nuova Ferrari di F1: la SF-26 dal tocco vintage anni ’70

di Lino Sasso - 23 Gennaio 2026

È stata presentata la nuova Ferrari di F1, la SF-26. La monoposto con cui la scuderia di Maranello affronterà il Campionato del Mondo di Formula 1 al via l’8 marzo in Australia. La vettura, svelata oggi sul circuito di Fiorano, rappresenta un momento cruciale per la storia del Cavallino Rampante. Non solo è la settantaduesima monoposto realizzata dalla Ferrari per la massima categoria, ma inaugura anche un nuovo ciclo regolamentare destinato a cambiare profondamente il volto della Formula 1. La SF-26 nasce infatti in un contesto tecnico completamente inedito. Il regolamento 2026 introduce vetture più leggere, un deciso ripensamento dei concetti aerodinamici e una nuova generazione di power unit. Elementi che segnano l’inizio di una fase di transizione strategica e progettuale per tutte le squadre. Per la Ferrari si tratta di una sfida fondamentale, che punta a riportare competitività ai massimi livelli in un Mondiale sempre più complesso e tecnologico.

Le novità estetiche

Alla presentazione, andata in scena sulla storica pista del Circuito di Fiorano, era presente tutto il vertice aziendale. Il presidente John Elkann ha seguito l’evento insieme a Piero Ferrari e al team principal Fred Vasseur, a testimonianza dell’importanza strategica attribuita al progetto SF-26. Dal punto di vista estetico, la monoposto segna un ritorno significativo: dopo sette stagioni di livrea opaca, la Ferrari torna alla vernice lucida. Il Rosso Scuderia scelto per il 2026 è più acceso e intenso, con un carattere forte e immediato. Una scelta che richiama la livrea speciale vista a Monza nel 2025 e, allo stesso tempo, si ricollega alla tradizione cromatica del Cavallino a cavallo del cambio di millennio, riaffermando valori identitari come passione, coraggio e continuità storica.

Dopo essere stata presentata, la nuova Ferrari di F1 è adesso attesa in pista

Accanto al rosso, assume un ruolo inedito il bianco, colore storicamente presente in modo limitato sulle Ferrari di Formula 1. Un tocco vintage che richiama le monoposto degli anni ’70. Nella SF-26 viene utilizzato in maniera più marcata nella zona dell’abitacolo e sull’engine cover. Si crea così un contrasto visivo netto ma equilibrato. Una scelta che migliora la riconoscibilità della vettura e rafforza l’impatto complessivo della livrea, senza tradire il DNA del marchio. Svelando la SF-26, è stata dunque presentata la nuova Ferrari di F1 che dovrà affrontare una stagione di grandi incognite ma anche di nuove opportunità. L’appuntamento ora è in pista, dove il lavoro di progettazione e sviluppo sarà messo alla prova fin dai primi chilometri. In vista di un Mondiale che si preannuncia come uno dei più innovativi degli ultimi decenni.