Cronaca

Presunta concussione, arrestato capogabinetto di Mastella

In manette un dirigente del Comune di Benevento, il "tesoro" in contanti e orologi a casa

di Pietro Pertosa - 31 Marzo 2026

Presunta concussione, arrestato a Benevento il capogabinetto del sindaco Clemente Mastella. L’operazione nel pomeriggio di ieri quando i carabinieri del comando provinciale del capoluogo sannita hanno arrestato un dirigente del Comune con l’accusa, appunto, di concussione. I fatti al centro dell’indagine sono stati denunciati da un libero professionista. Che aveva svelato agli inquirenti di essere stato raggiunto da una serie di pressanti richieste economiche per “sbloccare” alcune pratiche edilizie. In una vera e propria escalation che avrebbe raggiunto la richiesta di 70mila euro.

Arrestato a Benevento il capogabinetto di Mastella

Il dirigente dell’ente locale è stato fermato dai carabinieri dopo aver intascato una prima tranche da 4mila euro. Somma composta da banconote già “censite” dalla polizia giudiziaria e subito restituite al legittimo proprietario. In casa del capogabinetto del sindaco Mastella sono stati rinvenuti diversi orologi di pregio, per un valore complessivo da circa 100mila euro. In più i militari si sarebbero imbattuti in una sorta di “archivio” del contante. C’erano circa 157mila euro in banconote da 50 e 100 euro, suddivise in pacchi da 5mila euro l’una, con una busta su cui era riportato l’importo.

L’indagine e la reazione dell’opposizione

L’inchiesta che ha interessato il capogabinetto di Mastella si “ferma” a lui. Gli inquirenti, infatti, hanno escluso ogni connessione di sorta col resto della macchina comunale. L’opposizione in consiglio comunale, però, ora chiede al sindaco di prendere posizione: “Esprimiamo profonda preoccupazione e sconcerto per l’arresto in flagranza del capo di gabinetto del Sindaco e dirigente del Comune. Siamo garantisti e attendiamo che la giustizia faccia il suo corso, ma il resoconto esposto dagli organi inquirenti appare allarmante”. E dunque: “Chiediamo pertanto che l’Amministrazione, mentre la giustizia farà il suo corso, verifichi se ci sono altre cause di malfunzionamento degli uffici e di deviazione dalle regole di buon andamento dell’azione amministrativa, adottando ogni misura utile a prevenire qualsiasi fenomeno patologico all’interno dell’Ente”.