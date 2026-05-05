“Professionisti del nucleare”: Enea nel progetto ENEN2plus

Economia

Una iniziativa che vede la collaborazione di 51 partner in tutta Europa

di Giorgio Brescia - 5 Maggio 2026

Il nucleare cerca talenti: Enea in Europa con il progetto ENEN2plus per formare i professionisti del futuro. Non solo energia, ma anche medicina e sicurezza alimentare: il settore nucleare europeo apre le porte a una nuova generazione di esperti. Con il contributo dell’Enea, nasce un hub digitale per università, tirocini e carriere ad alta specializzazione.

Nucleare, formare i professionisti del futuro

Il settore nucleare europeo sta cambiando pelle e ha bisogno di “nuove leve”. Per questo è nato ENEN2plus, un maxi-progetto che vede la collaborazione di 51 partner in tutto il Continente, tra cui per l’Italia Enea.

L’obiettivo? Creare una rete che sappia attirare e preparare i giovani alle sfide tecnologiche di domani, garantendo che le competenze restino in Europa, per formare i “professionisti del nucleare”.

Un “ponte” verso il lavoro: ecco come funziona

Il progetto è partito analizzando cosa servirà davvero al mercato del lavoro nei prossimi dieci anni. Barbara Ferrucci, ricercatrice Enea, sottolinea che il successo dell’iniziativa si basa proprio su questa comprensione profonda dei bisogni reali.

Gli strumenti messi in campo

Hub Digitale Europeo. Una piattaforma unica dove trovare corsi universitari, tirocini e offerte di lavoro.

Piano di mobilità. Un investimento da oltre 2,5 milioni di euro che ha permesso a centinaia di studenti e lavoratori di formarsi all’estero, accedendo ai laboratori di ricerca più avanzati d’Europa.

Settori coinvolti. Non si parla solo di centrali, le competenze servono anche per la medicina, l’agricoltura e la sicurezza degli alimenti.

Enea e i giovani: dai banchi di scuola alla Winter School

L’Italia ha giocato un ruolo di primo piano, con Enea impegnata nella mappatura delle competenze e nell’organizzazione di eventi educativi. Tra questi, la Winter School dedicata alla sicurezza dei rifiuti radioattivi e una competizione che ha coinvolto i giovanissimi.

I numeri della quarta Competizione Nucleare per le scuole superiori parlano chiaro: 135 gruppi candidati da oltre 90 scuole europee. Alla fine, 30 studenti tra i 13 e i 18 anni, provenienti da 10 diversi Paesi, si sono sfidati dimostrando che l’interesse per la scienza atomica è più vivo che mai tra le nuove generazioni.