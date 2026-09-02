Attualità

Sesta ondata di calore in Italia

Un’estate segnata da ondate di caldo ripetute

di Marzio Amoroso - 2 Settembre 2026

contenuto grafico generato con IA

L’Italia sta affrontando la sesta ondata di calore di una stagione già segnata da temperature eccezionali. Le analisi meteo confermano valori ben oltre le medie del periodo, con anomalie positive diffuse su gran parte del territorio nazionale. Il quadro generale mostra un’estate tra le più calde degli ultimi decenni, con effetti evidenti su città, campagne e coste. La spiegazione di questi fenomeni sta nella persistenza di strutture di alta pressione di origine subtropicale. Questi sistemi mantengono aria molto calda e stabile sopra il Mediterraneo, favorendo giornate soleggiate e temperature elevate. La sesta ondata di caldo arriva dopo altre fasi simili, con un accumulo progressivo di energia termica.

Temperature sopra la media e notti tropicali

Durante questa nuova fase, le temperature massime raggiungono valori superiori alla media stagionale in molte regioni. Al Centro e al Sud si registrano punte molto alte, con giornate caratterizzate da caldo intenso e afa. Al Nord le condizioni sono leggermente meno estreme, ma comunque segnate da valori elevati e umidità significativa. Un aspetto particolarmente critico riguarda le notti tropicali. In numerose città le minime restano sopra i venti gradi, con difficoltà di raffreddamento degli ambienti urbani. Questo fenomeno aumenta lo stress termico e rende più complicata la gestione del caldo per le fasce fragili della popolazione.

Il ruolo del Mediterraneo surriscaldato

Il Mediterraneo gioca un ruolo centrale in questa ondata di calore. Le acque superficiali presentano valori superiori alle medie, contribuendo a mantenere alta l’energia disponibile nell’atmosfera. Il mare caldo limita il raffreddamento notturno e alimenta condizioni di afa persistente lungo le coste. Questa combinazione tra anticiclone subtropicale e mare surriscaldato rende la sesta ondata di caldo particolarmente intensa. Le mappe meteo mostrano un’Italia divisa tra sole dominante e solo locali episodi di instabilità, soprattutto sulle zone interne montuose.

Impatti su salute, ambiente e infrastrutture

Le autorità sanitarie richiamano l’attenzione sui rischi legati alle ondate di calore. Il caldo prolungato può provocare disidratazione, problemi cardiovascolari e difficoltà respiratorie, soprattutto tra anziani e bambini. Si raccomanda di evitare attività fisiche nelle ore centrali e di mantenere una corretta idratazione. Sul fronte ambientale, la siccità e il rischio di incendi aumentano in diverse regioni. Terreni aridi, vegetazione stressata e vento possono favorire la propagazione di focolai, con conseguenze su boschi e aree rurali. Anche le infrastrutture sono messe alla prova, tra consumi energetici elevati e pressione sui sistemi di raffrescamento.

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