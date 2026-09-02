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In Cina il cielo diventa rosso all’improvviso, fenomeno quasi apocalittico

Un fenomeno atmosferico sorprendente ha tinto di rosso il cielo sopra una città cinese, creando un’atmosfera surreale pochi minuti prima di un violento temporale.

di Gianluca Pascutti - 2 Settembre 2026

contenuto grafico creato con IA

In una città della Cina il cielo ha regalato uno spettacolo tanto affascinante quanto inquietante. Lunedì mattina, i residenti si sono svegliati sotto una particolare colorazione del cielo, diversa dal solito. All’inizio la tonalità era rosa intensa. Nel giro di circa due minuti il cielo è passato a un colore rossastro, visibile in modo netto sopra i palazzi e le strade. La scena ha attirato subito l’attenzione. Molti hanno parlato di un fenomeno quasi apocalittico, ma la spiegazione è legata alla fisica dell’atmosfera.

Un fenomeno breve ma molto evidente

Il colore rosso è rimasto visibile per circa sette‑otto minuti. Poi la tonalità ha iniziato a svanire, lasciando spazio a condizioni apparentemente normali. La città è tornata sotto un cielo più neutro. Tuttavia, l’atmosfera era tutt’altro che stabile. Circa venti minuti dopo, sulla zona si è abbattuto un violento temporale. Pioggia intensa, nubi scure e forte instabilità hanno confermato che l’episodio era legato alla dinamica pre‑temporalesca.

Umidità, particelle e luce

La spiegazione del fenomeno sta nell’umidità e nelle particelle presenti nell’atmosfera prima dell’arrivo del temporale. L’aria era carica di vapore, microparticelle e nubi in formazione. Questi elementi hanno contribuito a filtrare e diffondere la luce solare. Le lunghezze d’onda più corte, come il blu, vengono disperse. Le lunghezze d’onda più lunghe, come il rosso, diventano dominanti. Il risultato è un cielo che passa dal rosa al rossastro in pochi minuti. Un effetto scenografico, ma perfettamente coerente con le leggi dell’ottica atmosferica.

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