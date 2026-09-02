Esteri

Belgio, stretta totale sui migranti irregolari

Ridurre l’immigrazione con fermo immediato ed espulsioni, il Belgio cambia rotta

di Gianluca Pascutti - 2 Settembre 2026

Il Belgio ha avviato una nuova e durissima offensiva contro i migranti irregolari. Le autorità hanno annunciato controlli a tappeto in tutto il Paese, con particolare attenzione alle grandi città e ai nodi di trasporto. L’obiettivo è ridurre l’immigrazione irregolare e rafforzare la sicurezza interna. Chi viene trovato senza documenti validi rischia il fermo immediato e l’avvio delle procedure di espulsione.

Controlli su strade, stazioni e mezzi pubblici

I nuovi controlli riguardano strade principali, stazioni ferroviarie, autobus a lunga percorrenza e collegamenti intra Schengen. Le pattuglie verificano identità, permessi di soggiorno e titoli di viaggio, con focus sui migranti senza status regolare. Quando emergono irregolarità, la risposta è rapida. Scatta il fermo immediato, con accompagnamento negli uffici competenti e inserimento nelle procedure di espulsione. Il governo punta su un effetto deterrente. La presenza costante di controlli dovrebbe ridurre i movimenti irregolari all’interno dell’area Schengen e rendere più difficile sfuggire ai controlli.

Risultati e numeri della stretta

Le operazioni hanno già prodotto migliaia di verifiche. Una quota rilevante di persone è risultata priva di documenti o con posizione non regolare. Per questi casi, il percorso è standardizzato. Identificazione, valutazione della situazione giuridica e possibile rimpatrio verso il Paese di origine. Chi non possiede un titolo valido rischia espulsioni rapide e l’allontanamento dal territorio belga.

Il fronte caldo delle perquisizioni domiciliari

La linea dura non si ferma ai posti di blocco. In Belgio è in discussione una legge che autorizza perquisizioni domiciliari per arrestare migranti irregolari direttamente nelle abitazioni. La norma permetterebbe alla polizia di entrare nelle case per individuare chi non ha un permesso di soggiorno valido. In caso di irregolarità, scatterebbe il fermo amministrativo e l’avvio delle procedure di espulsione. Questa proposta ha acceso un forte dibattito interno. C’è chi teme un impatto sui diritti fondamentali e sull’inviolabilità del domicilio, mentre il governo insiste sulla sicurezza e sul controllo dei flussi migratori.

Un segnale forte all’Europa

La stretta del Belgio sui migranti irregolari si inserisce in una fase europea più rigida su rimpatri ed espulsioni. Bruxelles diventa uno dei simboli della nuova battaglia contro situazione che sta degenerando in tutta Europa.

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