Cronaca

Rapina a mano armata in casa di un calciatore della Roma

In azione un commando di sei persone: il centrocampista chiuso in una stanza, a quanto ammonta il bottino

di Paolo Diacono - 17 Marzo 2026

Rapina in casa: notte di paura e rabbia per il calciatore della Roma Neil El Aynaoui. Nella notte, un commando composto da sei persone, con il volto travisato e pistola in pugno, ha fatto irruzione nell’abitazione dove vive il giocatore insieme alla famiglia. Un colpo “pulito” e non privo di violenza. El Ayanoui è stato rinchiuso, insieme ai suoi cari, in una camera del suo appartamento mentre i criminali potevano liberamente ripulirgli casa.

Rapina in casa del calciatore della Roma

L’assalto armato è avvenuto alle 3.40 di questa notte. I malviventi sono riusciti a fare irruzione nell’abitazione forzando una grata della finestra del salone dell’appartamento che si trova in via Scevola Mariotti, nel quartiere di Casal Palocco. Una volta fatta irruzione in casa, i banditi hanno affrontato El Ayanoui e costretto lui, insieme alla madre, alla compagna, al fratello e alla sua fidanzata, a farsi rinchiudere in una stanza. Poi hanno messo a soqquadro la casa, portando via tutto ciò che potevano arraffare.

Un bottino da 10mila euro

Il valore del “colpo” è di tutto rispetto. Le prime stime parlano di beni rubati per circa 10mila euro. Durante la rapina in casa del calciatore della Roma sono stati portati via orologi Rolex, gioielli e altri effetti personali. Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della Squadra Mobile. Toccherà ai poliziotti fare piena luce attorno al crimine e all’assalto a mano armata nell’abitazione del centrocampista giallorosso. Un episodio che ha subito suscitato tanta solidarietà a El Aynaoui e, contestualmente, ha fatto lievitare la rabbia dei cittadini. Su uno dei temi più delicati degli ultimi anni: quello della sicurezza.