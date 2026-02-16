Sport

Totti non esclude il ritorno alla Roma: “Vediamo”

Le parole del Capitano accendono la speranza dei tifosi giallorossi

di Maria Graziosi - 16 Febbraio 2026

Francesco Totti non esclude il ritorno, e sarebbe l’ennesimo, alla Roma. Il Capitano per antonomasia dei giallorossi è, da qualche settimana, al centro di un dibattito. Torna o no? Trigoria lo riabbraccerà oppure i cancelli della “città” romanista rimarranno, ancora per un altro po’, chiusi? Lui, a domanda diretta, nicchia. Ma le sue parole lasciano sperare i tifosi. Che, nonostante tutto, non l’hanno mai dimenticato. Né sembrano avere la minima intenzione di rassegnarsi a una vita da “separati”.

Totti e il ritorno alla Roma

Intervenuto a un evento della compagnia di betting di cui è testimonial, Totti ha risposto a una domanda diretta sull’eventuale possibilità di un suo ritorno alla Roma. “Stiamo parlando e valutando un po’ di situazioni. Vediamo cosa si potrà fare”. Un pugno di parole diplomatiche, di circostanza. Che non vogliono deludere. Per alcuni. Per altri, invece, l’ammissione di una trattativa in corso. Che potrebbe riservare al popolo giallorosso la più attesa e dolce delle sorprese.

Il lungo addio

La storia di Francesco Totti alla Roma è un capitolo irripetibile della storia stessa del calcio italiano. Tifosissimo giallorosso fin da bambino ha fatto tutta la trafila con la casacca della squadra del cuore. Mai messo in discussione, anzi no. Uno solo ci provò: l’indimenticabile (e non certo per l’ottimo ricordo che lasciò…) Carlos Bianchi che avrebbe dato l’ok per il suo trasferimento alla Sampdoria. Totti, da Roma, non si è mosso mai: manco quando il Real Madrid l’avrebbe ricoperto d’oro pur di portarselo tra i Galacticos. La fine della carriera da calciatore, gli screzi con Spalletti. E poi l’avventura dirigenziale, finita dopo qualche tempo. Ora il ritorno, Totti pronto alla Roma? Gasperini l’ha già detto: se potessi, lo schiererei subito…