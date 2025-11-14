Attualità

Re Carlo compie 77 anni ma non festeggia: ecco perché

Oggi il compleanno del monarca britannico: il protocollo e le tradizioni della Corona lo impongono

di Cristiana Flaminio - 14 Novembre 2025

Re Carlo compie 77 anni ma non festeggia il suo compleanno. Non è tradizione, in Gran Bretagna. Per i re. Che, al massimo, possono celebrare a metà giugno. Già perché è durante il Trooping The Colour che si fanno gli auguri a sua maestà. Anche se, come Carlo d’Inghilterra, non è nato il secondo sabato di giugno bensì molti mesi dopo, a novembre. Stranezze del protocollo, lunghe tradizioni che nascono da considerazioni che tanto originali non sono: a giugno, rispetto a novembre, c’è un rischio molto inferiore che piova. E, così, i festeggiamenti si possono tenere in tutta Londra.

Re Carlo compie 77 anni

Il monarca britannico, però, è nato a novembre. Il 14 novembre del 1948. Un tempo ormai lontano. Che fu carico di speranze. Si usciva, all’epoca, dalla Seconda guerra mondiale. Pur di vincerla, la Gran Bretagna aveva dato fondo a ogni sua risorsa. Londra vinse il conflitto ma, dal punto di vista effettivo, la maggior parte della gloria andò a Stati Uniti d’America e Unione Sovietica. Che, con la capitolazione del Terzo Reich, s’imposero quali potenze egemoni del globo. Era ancora un bambino, Carlo, quando l’Inghilterra si avviava a vivere il dopoguerra. E poi, crescendo all’ombra della madre, la Regina Elisabetta, ha accompagnato il Paese in alcune delle fasi più importanti della sua storia recente.

Una vita scandita dalle donne

Eterno erede al trono, anzi principe di Galles. Si sposò e scelse Diana. Che diventerà, fin da subito, la principessa del popolo, un’icona popolare amatissima dentro e fuori il Regno. Ma con lei le cose non andarono benissimo. La storia è fin troppo nota per ripeterla. E poi c’era Camilla, che dopo tanti anni gli è rimasta al fianco (anche) pubblicamente. L’ultima amarezza, però, gliela ha data Meghan, i litigi con Kate Middleton. Un’altra storia fin troppo nota per essere ripetuta per l’ennesima volta. Poi la malattia, affrontata con coraggio e senza cedere alla retorica. Adesso Re Carlo compie 77 anni. Ma la sorpresa è che i sudditi hanno imparato a volergli bene.