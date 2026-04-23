Meteo

Meteo: sole e caldo fino al weekend

L'anticiclone inizierà a sgonfiarsi solo a partire da lunedì, aprendo la porta a correnti nordeuropee

di Redazione - 23 Aprile 2026

Sono previste temperature fino a 26 gradi sull’Italia grazie all’arrivo dell’alta pressione nordafricana, almeno fino a domenica. Sensibile calo durante la notte. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, ha avvertito che le minime che scenderanno sotto la media del periodo, attestandosi localmente fino a 3-5°C al Centro-Nord.

Anche il vento si farà sentire: correnti settentrionali soffieranno da forti a burrasca sui settori costieri e appenninici del Centro-Sud, mentre qualche acquazzone si registrerà tra la Bassa Calabria e la Sicilia.

Minime sotto le medie stagionali

Le minime resteranno fresche e sotto le medie stagionali, mentre le massime schizzeranno oltre i 22-23°C, con un’escursione termica diurna molto marcata. Lo scarto sarà di ben 20°C tra l’alba e il pomeriggio. Il giusto mix per evitare colpi d’aria o copiose sudate è indossare il piumino al mattino presto e le t-shirt nelle ore centrali della giornata.

Il 25 aprile con il “Cammello”

La Festa della Liberazione avrà come ospite d’onore il “Cammello”, il soprannome con cui in meteorologia viene spesso chiamata l’alta pressione nordafricana. Questa figura barica farà impennare le temperature massime fino a 25-26°C. I valori saranno fino a 8-9°C superiori alla norma.

Tra il 29 e il 30 aprile è atteso il ritorno della pioggia

L’anticiclone inizierà a sgonfiarsi solo a partire da lunedì, aprendo la porta a correnti nordeuropee che guasteranno il tempo sul finire del mese. Tra il 29 e il 30 aprile è atteso il ritorno della pioggia. Se questa perturbazione dovesse durare poco come appare, il Ponte del Primo Maggio potrebbe uscirne indenne. Tuttavia, per avere certezze sulla Festa dei Lavoratori, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Buone notizie per chi ha intenzione di staccare la spina: il weekend del 25 aprile sarà all’insegna del sole e dei cieli azzurri.