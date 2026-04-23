Scienza

Incredibile: nello spazio un’astronave fatta di mattoncini Lego

La contea gallese del Gwynedd è diventata il "cosmodromo" ideale per questa missione

di Dave Hill Cirio - 23 Aprile 2026

Un’astronave fatta di mattoncini Lego dal Galles del Nord nello spazio. Il recente primato stabilito nei cieli del Gwynedd non è solo una trovata pubblicitaria, ma un’impresa da Guinness World Record che fonde cinema, scienza e i leggendari mattoncini danesi.

I “mattoncini” nello spazio

Un set Lego ispirato al blockbuster sci-fi “Project Hail Mary” (interpretato da Ryan Gosling) è stato lanciato nella stratosfera, raggiungendo un’altitudine record e tornando intatto a terra. Ecco i dettagli incredibili di questa missione “spaziale” di una astronave Lego.

Lego a 35 kilometri d’altezza: i dettagli del record

La missione, organizzata dall’agenzia aerospaziale Sent Into Space in collaborazione con Lego Group e Sony Pictures, ha stabilito il record per il “lancio e recupero alla massima altitudine di un set Lego”.

I numeri della missione della piccola astronave

Altitudine raggiunta. Il set è arrivato a 34.988 metri (114.790 piedi), quasi tre volte l’altezza di crociera di un aereo commerciale.

Il viaggio. Agganciato a un pallone stratosferico, il set (che include la minifigure del protagonista Ryland Grace e l’alieno Rocky) ha fluttuato per oltre otto ore contro il nero dello spazio e la curvatura terrestre.

Recupero perfetto. Dopo lo scoppio del pallone e una discesa controllata via paracadute, il modello è atterrato incolume tra le colline del Gwynedd, confermando la leggendaria resistenza della plastica ABS.

Perché proprio nel Gwynedd?

La contea gallese del Gwynedd è diventata il “cosmodromo” ideale per questa missione grazie alle condizioni meteo favorevoli. E gli ampi spazi aperti hanno facilitato il tracciamento Gps e il recupero del set. Questa operazione ha seguito di pochi giorni un altro record: il lancio del trailer Imax dello stesso film a oltre 31.000 metri d’altezza.

Scienza e ispirazione

Non è solo gioco. Come spiegato dal dottor Chris Rose di Sent Into Space, integrare una costruzione Lego nello sviluppo di una piattaforma spaziale serve a un test. Occorre testare la dinamica dei pesi e la resistenza termica (visto che a quell’altezza si raggiungono i -60°C).

L’obiettivo finale è però più alto. Target, ispirare la prossima generazione di scienziati e ingegneri, dimostrando che con un po’ di creatività e fisica, anche un giocattolo può toccare le stelle.

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