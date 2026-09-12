Politica

La trappola dell’architettura elettorale: perché la stabilità a tutti i costi rischia di ignorare la società

Anatomia dei sistemi elettorali tra governabilità e rappresentanza: il punto sulle riforme al Senato e il modello maggioritario

di Anna Tortora - 12 Settembre 2026

Non esistono leggi elettorali o modelli istituzionali validi in assoluto. Non esistono regole del gioco scolpite nella pietra che possano prescindere dal tempo, dallo spazio e, soprattutto, dalla natura profonda della società a cui vengono applicate. Chiunque si occupi di ingegneria costituzionale lo sa: l’efficacia di un sistema non si misura nella purezza astratta dei suoi principi, ma nella sua capacità di interpretare la realtà politica e culturale del Paese.

Se guardiamo alla nostra storia, la lezione è chiarissima. Tra il 1946 e il 1948, all’indomani della guerra e delle tossine del fascismo, l’Italia viveva una stagione di feroce polarizzazione. C’erano fazioni politiche e sociali che si guardavano quasi come tribù nemiche. La scelta del proporzionale puro non fu una debolezza o un capriccio teorico dei Costituenti, ma un atto di lucidità democratica: di fronte al rischio di uno scontro insanabile, l’unica garanzia era dare a ciascuno un “pezzetto di potere”, impedendo a chiunque di trasformare una vittoria elettorale contingente in un’egemonia irreversibile.

Il modello opposto, quello maggioritario puro di stampo anglosassone, presuppone l’esatto contrario: un solido e condiviso “minimo comune denominatore” democratico. Funziona solo dove le regole del gioco sono riconosciute da tutti, dove chi vince governa pienamente e chi perde sa che potrà tornare a competere alla tornata successiva senza temere per la propria sopravvivenza politica. In quel contesto, la chiarezza premia: gli elettori valutano l’operato di chi ha guidato il Paese e decidono se confermarlo o mandarlo a casa.

Il Senato riscrive la partita elettorale: premierato e capilista bloccati

Il problema nasce quando si pretenda di applicare d’imperio una ricetta maggioritaria a una società che conserva ancora le anatomie del pluralismo spinto e della frammentazione.

Ed è esattamente questo il nodo attorno al quale ruotano le concitate ore vissute ieri al Senato. Le modifiche all’esame di Palazzo Madama – pensate per blindare il progetto del premierato – inseguono la governabilità a colpi di ingegneria: dal premio di maggioranza senza più soglie di accesso per le liste minori, all’introduzione di preferenze con l’elmo dei capilista bloccati, fino al drastico innalzamento delle firme richieste alle nuove formazioni.

Ma i partiti non sono organismi teorici; sono strutture pragmatiche che si forgiano sul terreno di caccia definito dalle regole del gioco per conquistare il potere. Se le norme azzerano i vincoli sui “cespugli” pur di racimolare decimali decisivi per il premio, si forzano cartelli elettorali artificiali. Si spinge la politica a compattarsi unicamente in vista del voto, con il rischio concreto che quelle stesse coalizioni, tenute insieme dalla matematica e non da una sintesi culturale, si disintegrino un minuto dopo l’ingresso nelle istituzioni.

Progettare un sistema elettorale significa leggere i processi della società, non piegarli. Imporre una stabilità forzata a un Paese ancora segnato da un astensionismo record e da una marcata delegittimazione reciproca rischia di trasformare l’ennesima riforma delle regole in un ulteriore allontanamento dei cittadini dalle urne. In qualsiasi democrazia, la qualità del consenso dipende dalla trasparenza delle sue regole: prima di decidere chi deve vincere “fino in fondo”, dovremmo assicurarci che le fondamenta della casa comune siano abbastanza solide da reggere il peso di quella vittoria.

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