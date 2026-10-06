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Renault al Salone dell’Auto di Parigi, debutta E-Space Concept

di Italpress - 6 Ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del Salone dell’Auto di Parigi, Renault celebra lo spirito delle voitures à vivre e presenta la sua gamma completamente rinnovata, frutto di una strategia tecnologica basata su due pilastri: veicoli elettrici ed ibridi. Con una gamma completa di veicoli elettrificati, progettati per rispondere alle esigenze e alle nuove forme di utilizzo dei clienti, Renault continua a perseguire il suo obiettivo ambizioso di offrire vetture al tempo stesso innovative, attrattive e pensate per la vita quotidiana. Dato che le voitures à vivre sono progettate per vivere insieme ai clienti, la Marca illustra questa dinamica di continuo progresso con veicoli che, pur essendo stati lanciati di recente, già evolvono per offrire sempre più valore. Nuovi modelli, nuove tecnologie ed una nuova generazione di batterie che dimostrano la volontà di migliorare costantemente le voitures à vivre di Renault. Questa dinamica si riflette nell’introduzione delle batterie LFP in tutta la gamma elettrica, in modo da rendere questa mobilità più accessibile, non solo introducendo la guida One Pedal per semplificare l’esperienza quotidiana, ma anche integrando Gemini, l’intelligenza artificiale di Google che arricchisce l’esperienza connessa di bordo e può essere migliorata con aggiornamenti da remoto (over the air) e, pertanto, senza bisogno di recarsi in officina per i veicoli già in circolazione. Un altro esempio di questa politica è Twingo E Tech Electric che, a soli pochi mesi dal lancio commerciale, già offre il tetto panoramico in vetro Twingobay, affinchè gli occupanti del veicolo, seduti davanti o dietro, possano godere sempre più di luce naturale a bordo.Ritroviamo la stessa strategia anche sullo stand Renault. grazie alle molteplici novità, tra cui spiccano Nuova Megane E-Tech Electric, Nuovo Trafic E-Tech Electric, la serie limitata Rafale Hypnotic ed una versione super personalizzata di Renault 5 Turbo 3 E. Inoltre, la Marca presenterà tre concept-car, tra cui Renault E-Space Concept che, svelata in anteprima mondiale, apre nuove prospettive sui viaggi e sulla mobilità in famiglia nell’era elettrica. Un modello leggendario per esplorare i futuri possibili Con E-Space Concept, Renault rivisita lo spirito di un modello che ha segnato la storia dell’auto: Renault Espace, la cui prima generazione è stata svelata nel 1984. Circa 40 anni dopo, E-Space Concept propone una visione assolutamente orientata al futuro, fedele a ciò che da sempre ha fatto la specificità di Renault: porre l’innovazione al servizio degli esseri umani, delle emozioni e della vita a bordo. Questa rivisitazione dello spirito delle voitures à vivre esprime appieno i marker odierni, spingendo l’asticella sempre più in alto: Design to be loved, Electrified by passion, Human-first tech e Crafted space.Con il suo profilo iconico e le tecnologie utili, E-Space Concept è il perfetto esempio di implementazione della strategia futuREady portata avanti dalla Marca: reinventare l’esperienza automobilistica ponendo le esigenze e la vita a bordo al centro della progettazione.La “E” di E-Space si riferisce direttamente a E-Tech, che sta per Electrified Technology, il nome che compendia tutti i veicoli elettrificati di Renault. Invece “Space” evoca l’abitacolo al tempo stesso generoso, tecnologico ed accogliente.Con i suoi 4,70 metri di lunghezza, Renault E-Space Concept si distingue immediatamente per lo spettacolare profilo che la avvolge in un’elegante tinta rubino nero. Le proporzioni generose ed il design espressivo propongono un nuovo modo di pensare le auto per le famiglie. La concept-car presenta, all’anteriore come al posteriore, un’ampia “U” luminosa che segue i contorni del veicolo. Al centro del frontale, una losanga luminosa sembra fluttuare nello spazio, come se fosse sospesa in un sottile gioco di pixel. E-Space Concept sarà svelata il 12 ottobre.

– Foto ufficio stampa Renault Group – (ITALPRESS).