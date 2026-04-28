Renzi: al voto presto o tardi vince il centrosinistra, destino segnato

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"Meloni non conta più niente e ne è molto consapevole"

di Askanews - 28 Aprile 2026

Bologna, 28 apr. (askanews) – “Si voti presto o tardi, il destino è segnato e vince il centrosinistra”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a margine di una conferenza stampa a Bologna, tracciando lo scenario politico in vista delle prossime elezioni. Per Renzi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “non conta più niente, tutti lo sanno e lei ne è molto consapevole”.

“La Meloni parlava tanto di politica estera quando aveva una storia da raccontare – ha detto Renzi -. La sua storia era ‘io sono il ponte (tra l’Europa e gli Usa, ndr.), io sono autorevole’. Meloni adesso non conta più niente, tutti lo sanno e lei ne è molto consapevole. Siccome è una donna molto intelligente e abile nella comunicazione, Giorgia Meloni ha deciso, dopo aver litigato con Trump, di non parlare più di politica estera. Però non sa più di che parlare, perché sulla politica estera non sa dove andare, sull’economia gli stipendi mordono, sulla giustizia peggio mi sento, e quindi paradossalmente ha bisogno dello scontro ideologico”.

“Si va al voto anticipato? Lo decide la Meloni – ha aggiunto il leader di Italia Viva -. La mia impressione è che si voti presto o tardi, il destino è segnato e vince il centrosinistra”.