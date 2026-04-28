Giustizia

Carceri: scoppia la guerra dei frigoriferi

L’elettrodomestico come frontiera: forse si vede la pagliuzza e non la trave?

di Andrea Fiore - 28 Aprile 2026

Dicono che quando un’amministrazione non sa più dove mettere le mani, comincia dagli oggetti. È il suo modo di dire che non controlla l’inquadratura, quindi stringe il fuoco sul dettaglio. La “circolare frigoriferi” nasce qui: non in un magazzino, ma in una postura.

Chi vive il carcere ogni giorno lo chiama “geometria del controllo”. Spostare un frigorifero dalla cella al corridoio non è logistica: è una prova di forza. Significa ridisegnare il confine dell’autonomia, togliere l’unico oggetto che non parlava la lingua dell’istituzione. In un ambiente dove tutto è regolato da altri, quel piccolo elettrodomestico era l’ultimo gesto di normalità. La sua rimozione dice una cosa semplice: lo spazio privato non esiste, esiste la concessione.

La reazione dei colletti bianchi

La politica si divide come sempre: per le opposizioni è una punizione, per il Ministero un intervento tecnico. Ma la discussione ufficiale evita accuratamente il punto: colpire l’unico frammento di quotidianità non pacifica nulla, rischia di incendiare ciò che già brucia.

Alcuni parlano di “amministrazione del dettaglio”: spostare l’attenzione dal collasso strutturale – il sovraffollamento – a un oggetto qualunque, purché visibile, misurabile, esibibile come risultato. Così la battaglia sui frigoriferi diventa un indicatore: un sistema che interviene sui sintomi perché non sa più dove mettere le mani sulle cause.

Le conseguenze

E poi c’è l’effetto collaterale, quello che nessuno nomina: trasformare la cella in uno spazio sempre più punitivo, sempre meno abitabile. Non è una questione di ordine interno, ma di direzione politica. Usare i dettagli come schermo per non guardare il crollo.

Alla fine resta l’amaro in bocca: la rimozione dei frigoriferi viene presentata come sicurezza, ma suona come un messaggio. Non stiamo aggiungendo controllo, stiamo sottraendo senso. E il problema vero che genera la crisi resta dov’era, intatto, invisibile solo a chi finge di non vederlo.

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