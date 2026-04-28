Politica

Nordio a Palazzo Chigi: incontro di un’ora con Mantovano

"Colloquio programmato da tempo", sullo sfondo resta il dibattito sul caso Minetti

di Cristiana Flaminio - 28 Aprile 2026

Il ministro alla Giustizia Carlo Nordio è “passato” a Palazzo Chigi. Ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Alfredo Mantovano. Il colloquio, stando a quanto riportano le fonti, è durato circa un’ora. Sul tavolo “questioni già da tempo in agenda” per un incontro che, a quanto pare, era “programmato da tempo”. Ma la vicenda sullo sfondo che ha reso importante il fatto che il titolare del dicastero di via Arenula si sia recato nel Palazzo del governo rimane, chiaramente, la grazia a Nicole Minetti.

Nordio a Chigi

In mattinata la vicenda Minetti si era già arricchita di nuovi dettagli e particolari. E già prima che il ministro Carlo Nordio si recasse a Palazzo Chigi per l’appuntamento con il sottosegretario Mantovano. La procura generale di Milano, infatti, aveva riferito di essersi fin da subito messa in contatto con l’Interpol. L’obiettivo è quello di verificare le indiscrezioni di stampa che avrebbero indotto il Quirinale a chiedere un ulteriore passaggio per approfondimenti allo stesso Ministero prima di procedere con la grazia.

“Procedura nel pieno rispetto delle norme”

Sulla vicenda Minetti è intervenuto pure il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. Che ha riferito ai microfoni di Rainews 24 che “la procedura relativa alla grazia a favore di Nicole Minetti si è svolta nel pieno rispetto delle norme”. E ha aggiunto: “Oggi emergono elementi nuovi riportati dalla stampa: plaudendo al giornalismo d’inchiesta, è comunque corretto che tali notizie vengano verificate, e con attenzione. Se dovessero risultare significative difformità rispetto a quanto rappresentato dalla richiedente la grazia, sarà altrettanto corretto trarne le debite conseguenze”.