Ricci di mare verso l’estinzione, Il Mediterraneo lancia l’allarme
Il Mediterraneo registra un crollo senza precedenti delle popolazioni di riccio di mare.
Il rischio di estinzione dei ricci di mare nel Mediterraneo, in particolare del Paracentrotus lividus, non è più un’ipotesi, è una realtà documentata da monitoraggi scientifici che mostrano un crollo senza precedenti delle popolazioni naturali. Le ultime rilevazioni condotte lungo le coste italiane, soprattutto in Puglia, Sicilia e Sardegna, indicano densità ormai vicine allo zero in molte aree dove fino a pochi anni fa i ricci erano abbondanti. Un segnale che mette in allerta biologi marini, istituzioni e comunità costiere.
Un declino rapido e misurabile
Il dato più preoccupante è la quasi scomparsa dei ricci nelle zone rocciose costiere, il loro habitat naturale. In diversi tratti di litorale si registrano valori inferiori a 0,2 individui per metro quadrato, un livello che gli esperti considerano compatibile con il collasso ecologico. La riduzione non è uniforme, ma interessa in modo particolare le regioni dove la pesca è stata più intensa negli ultimi decenni. Il riccio di mare ha un ciclo riproduttivo delicato e lento, quando la pressione di raccolta supera la capacità di rigenerazione, la popolazione non riesce più a recuperare. È esattamente ciò che sta accadendo oggi.
Le cause: un mix di pressione umana e cambiamento climatico
Il fattore principale resta il sovrasfruttamento, sia professionale che amatoriale. La richiesta gastronomica ha spinto a prelievi massicci, spesso fuori dai limiti consentiti. A questo si aggiunge il riscaldamento del Mediterraneo, che negli ultimi anni ha raggiunto valori record, alterando la sopravvivenza delle larve e favorendo patologie che colpiscono gli adulti. Anche l’inquinamento e la degradazione dei fondali contribuiscono al declino, microplastiche, scarichi e perdita di habitat riducono ulteriormente le possibilità di ripresa. In alcune aree, persino le zone protette non mostrano differenze significative rispetto a quelle non tutelate, segno che le misure attuali non bastano.
Conseguenze ecologiche e culturali
La scomparsa dei ricci di mare non è solo un problema per la pesca o la ristorazione. I ricci sono regolatori naturali delle alghe, senza di loro, molte coste rischiano di trasformarsi in distese soffocate da alghe filamentose che riducono la biodiversità. È un effetto domino che può alterare in modo permanente gli ecosistemi costieri. Sul piano culturale, la perdita dei ricci colpisce tradizioni radicate in molte regioni italiane, dove la raccolta e il consumo di polpa di riccio fanno parte dell’identità locale.
Le soluzioni sul tavolo
Gli esperti concordano su alcune misure urgenti: stop temporanei alla pesca, ampliamento delle aree di tutela biologica, programmi di ripopolamento controllato e monitoraggi costanti. Senza interventi immediati, il rischio è che il riccio di mare mediterraneo diventi una specie rara nel giro di pochi anni.
Un segnale da non ignorare
Il declino dei ricci di mare è uno dei campanelli d’allarme più chiari dello stato di salute del Mediterraneo. Salvare questa specie significa proteggere un intero ecosistema e una parte importante della cultura costiera italiana. Ignorare il problema oggi significherebbe affrontare un danno irreversibile domani.
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