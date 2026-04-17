Ambiente

Ricci di mare verso l’estinzione, Il Mediterraneo lancia l’allarme

Il Mediterraneo registra un crollo senza precedenti delle popolazioni di riccio di mare.

di Gianluca Pascutti - 17 Aprile 2026

Il rischio di estinzione dei ricci di mare nel Mediterraneo, in particolare del Paracentrotus lividus, non è più un’ipotesi, è una realtà documentata da monitoraggi scientifici che mostrano un crollo senza precedenti delle popolazioni naturali. Le ultime rilevazioni condotte lungo le coste italiane, soprattutto in Puglia, Sicilia e Sardegna, indicano densità ormai vicine allo zero in molte aree dove fino a pochi anni fa i ricci erano abbondanti. Un segnale che mette in allerta biologi marini, istituzioni e comunità costiere.

Un declino rapido e misurabile

Il dato più preoccupante è la quasi scomparsa dei ricci nelle zone rocciose costiere, il loro habitat naturale. In diversi tratti di litorale si registrano valori inferiori a 0,2 individui per metro quadrato, un livello che gli esperti considerano compatibile con il collasso ecologico. La riduzione non è uniforme, ma interessa in modo particolare le regioni dove la pesca è stata più intensa negli ultimi decenni. Il riccio di mare ha un ciclo riproduttivo delicato e lento, quando la pressione di raccolta supera la capacità di rigenerazione, la popolazione non riesce più a recuperare. È esattamente ciò che sta accadendo oggi.

Le cause: un mix di pressione umana e cambiamento climatico

Il fattore principale resta il sovrasfruttamento, sia professionale che amatoriale. La richiesta gastronomica ha spinto a prelievi massicci, spesso fuori dai limiti consentiti. A questo si aggiunge il riscaldamento del Mediterraneo, che negli ultimi anni ha raggiunto valori record, alterando la sopravvivenza delle larve e favorendo patologie che colpiscono gli adulti. Anche l’inquinamento e la degradazione dei fondali contribuiscono al declino, microplastiche, scarichi e perdita di habitat riducono ulteriormente le possibilità di ripresa. In alcune aree, persino le zone protette non mostrano differenze significative rispetto a quelle non tutelate, segno che le misure attuali non bastano.

Conseguenze ecologiche e culturali

La scomparsa dei ricci di mare non è solo un problema per la pesca o la ristorazione. I ricci sono regolatori naturali delle alghe, senza di loro, molte coste rischiano di trasformarsi in distese soffocate da alghe filamentose che riducono la biodiversità. È un effetto domino che può alterare in modo permanente gli ecosistemi costieri. Sul piano culturale, la perdita dei ricci colpisce tradizioni radicate in molte regioni italiane, dove la raccolta e il consumo di polpa di riccio fanno parte dell’identità locale.

Le soluzioni sul tavolo

Gli esperti concordano su alcune misure urgenti: stop temporanei alla pesca, ampliamento delle aree di tutela biologica, programmi di ripopolamento controllato e monitoraggi costanti. Senza interventi immediati, il rischio è che il riccio di mare mediterraneo diventi una specie rara nel giro di pochi anni.

Un segnale da non ignorare

Il declino dei ricci di mare è uno dei campanelli d’allarme più chiari dello stato di salute del Mediterraneo. Salvare questa specie significa proteggere un intero ecosistema e una parte importante della cultura costiera italiana. Ignorare il problema oggi significherebbe affrontare un danno irreversibile domani.