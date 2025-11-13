Attualità

Niente più rinnovo della carta d’identità per gli over 70

L'annuncio del ministro Paolo Zangrillo, attesa per il decreto Semplificazioni

di Giovanni Vasso - 13 Novembre 2025

Per gli over 70 non sarà più necessario rinnovare la carta d’identità. Lo ha detto, ieri sera, il ministro alla Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. In diretta su Giornale radio, l’esponente del governo ha rivelato i nuovi piani del governo. E ha spiegato che la decisione rientra nel piano di semplificazione burocratica avviato da Palazzo Chigi con l’obiettivo dichiarato di rendere più facile la vita agli anziani e, in generale, alle famiglie italiane.

“Una delle previsioni che sono contenute nelle nuove semplificazioni che presenteremo, prevede che per le persone che hanno più di 70 anni non ci sia più bisogno del rinnovo della carta di identità”, ha spiegato in radio il ministro Zangrillo. Che ha aggiunto: “Quindi non ci sarà più la possibilità di dedicarsi all’ufficio del comune per fare il rinnovo della carta di identità”. Per l’esponente del governo “questo è un primo esempio banale”. Quindi, oltre allo stop al rinnovo della carta d’identità per i seniores, ci saranno novità importanti sul fronte burocrazia.

Cresce l’attesa per il decreto

Zangrillo, parlando dello stop al rinnovo della carta d’identità per gli over 70, fa riferimento alle normative contenute nel decreto Semplificazioni. Allo stato attuale, però, il provvedimento non è stato ancora approvato. Per i cittadini è importante attendere che le nuove normative entrino in vigore ma chi dovesse trovarsi nella necessità di dover rinnovare i documenti dovrà seguire, almeno per ora, la procedura prevista dalla legge. In attesa che arrivi la novità legislativa e la scadenza ai documenti degli anziani venga tolta.