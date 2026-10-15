Cultura & Spettacolo

Roberta Fontana riparte con storie di calcio, grandi campioni e retroscena

di Nicola Santini - 15 Ottobre 2026

Dopo il grande successo ottenuto nella scorsa stagione televisiva, accompagnato da un’importante attenzione della stampa e dalla presenza di numerosi ospiti, la trasmissione rinnova la propria formula e amplia il racconto, intrecciando attualità sportiva, analisi, psicologia, costume e intrattenimento.

Confermata alla conduzione Roberta Fontana, che guiderà il pubblico attraverso i principali fatti della settimana, affiancando al confronto sui risultati e sulle scelte tecniche le vicende personali dei campioni, le emozioni dei tifosi e i retroscena dello sport. Un’attenzione particolare sarà riservata al calcio e ai campionati di Serie A e Serie B, con aperture alle altre discipline e alle storie più significative dell’attualità.

Le novità dell’edizione

Tra gli elementi di richiamo della nuova edizione, la partecipazione straordinaria di Italo Cucci, grande esperto del mondo sportivo, che porterà il proprio contributo al commento e all’approfondimento dei temi affrontati nel programma. Due presenze fisse arricchiranno il nuovo ciclo di puntate.

La mental coach Veronica Francioli curerà “La mente in campo”, uno spazio dedicato alla dimensione psicologica della prestazione: dalla gestione delle aspettative alla reazione dopo una sconfitta, dalla leadership al rapporto tra allenatore e squadra, fino alla capacità di ritrovare fiducia nei momenti di difficoltà. Una chiave di lettura per comprendere ciò che accade agli atleti anche oltre il risultato.

A Lara Laino sarà affidato uno spazio dedicato a sport, gossip e lifestyle: curiosità, notizie e retroscena sui protagonisti del calcio, con uno sguardo sulle loro vite fuori dal campo, sui social, sullo stile e sulle tendenze. Un racconto leggero e documentato, che offrirà nuovi spunti di confronto con la conduttrice e gli ospiti.

La nuova stagione darà spazio anche all’incontro tra generazioni, mettendo in dialogo l’esperienza dei campioni del passato e le ambizioni dei giovani talenti. Le interviste racconteranno inoltre percorsi professionali, progetti e punti di vista delle donne che condividono la vita con i protagonisti dello sport, mentre le storie dei tifosi restituiranno il valore della passione come memoria, appartenenza e legame familiare.

Ospiti provenienti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura contribuiranno a un confronto vivace e accessibile. Anche il pubblico sarà parte del racconto, attraverso domande, commenti e contributi che alimenteranno il dialogo sui temi delle puntate. “Zona Fontana” torna così con una proposta più ricca, mantenendo al centro la personalità e lo sguardo giornalistico della sua ideatrice: un luogo d’incontro tra competenza, curiosità ed emozioni.

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