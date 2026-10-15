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Ryanair cancella voli in Europa, tagli per 13 destinazioni: ecco quali

Il ridimensionamento è iniziato a gennaio 2026 e proseguirà anche nel 2027

di Emily Gabrielli - 15 Ottobre 2026

Ryanair ridisegna con dei tagli la propria rete di collegamenti europei: La compagnia ha annunciato una serie di chiusure che coinvolgono diversi Paesi, dalla Spagna al Portogallo, passando per Francia, Grecia e Turchia. Il piano di ridimensionamento, avviato all’inizio del 2026, proseguirà nei prossimi mesi e avrà un’ulteriore tappa a marzo 2027, quando la compagnia irlandese interromperà tutti i collegamenti con Brema, in Germania.

La strategia non vede una riduzione complessiva del traffico aereo, ma riflette la scelta di concentrare le risorse sulle rotte più redditizie. Anche in presenza di una crescita dei voli, infatti, alcune destinazioni possono non raggiungere i risultati economici attesi.

Ryanair, la mappa delle rotte cancellate nel 2026

Le prime modifiche sono arrivate a gennaio, con l’uscita dall’aeroporto spagnolo di Vigo. A marzo è stata la volta di altri scali: Amman, in Giordania, le Asturie in Spagna, Clermont-Ferrand in Francia e gli aeroporti portoghesi di Ponta Delgada e Terceira, nell’arcipelago delle Azzorre.

Il ridimensionamento è proseguito ad agosto con la sospensione dei collegamenti da e per Rodez, in Francia. Per ottobre sono invece previste interruzioni delle rotte verso Bodrum e Dalaman, in Turchia, Kalamata e Volos, in Grecia, e Niš, in Serbia.

Il calendario dei tagli guarda anche al prossimo anno. A marzo 2027 è infatti prevista la chiusura dei collegamenti Ryanair con Brema, che segnerà un’altra uscita dal mercato tedesco.

Perché la compagnia cancella alcune rotte

Alla base delle decisioni ci sono soprattutto i costi aeroportuali, le tasse e le condizioni economiche offerte dai singoli scali. Il modello di Ryanair punta a mantenere tariffe competitive attraverso un’attenta gestione delle spese: quando una destinazione garantisce rendimenti inferiori agli obiettivi aziendali, la compagnia può ridurre le frequenze o interrompere del tutto i voli.

Le cancellazioni possono inoltre diventare uno strumento di pressione nei confronti dei gestori aeroportuali e delle autorità locali. La prospettiva di perdere collegamenti, turisti e ricadute economiche può spingere i territori a rivedere tariffe e condizioni contrattuali.

Il risultato è una rete in continua evoluzione, nella quale la presenza di Ryanair dipende non soltanto dalla domanda dei passeggeri, ma anche dalla sostenibilità economica delle singole rotte.

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