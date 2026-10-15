Cinema

Castello Errante festeggia dieci anni sull’Isola Polvese umbra

di Angelina De Santis - 15 Ottobre 2026

Il cinema internazionale approda sul Lago Trasimeno per la decima edizione di Castello Errante, la residenza dedicata ai giovani professionisti dell’audiovisivo provenienti dall’Italia e dall’America Latina.

Dal 17 al 31 ottobre 2026, l’Isola Polvese diventerà un set cinematografico e un laboratorio creativo, accogliendo una troupe internazionale di artisti under 35 selezionati attraverso una call pubblica. Tra gli ospiti figura la regista cinese Ning Ying, già assistente di Bernardo Bertolucci sul set de L’ultimo imperatore, affiancata dal direttore della fotografia Manuel Alberto Claro, collaboratore di Lars von Trier, dalla scenografa Emita Frigato e dalla sceneggiatrice Valia Santella. Dopo una prima fase di formazione online, i partecipanti si ritroveranno in Umbria per realizzare collettivamente due opere, un film di finzione e un documentario.

Il programma comprende masterclass e incontri con professionisti del settore, oltre a visite culturali tra Perugia e Assisi. Tra le sedi delle attività figura anche il Monastero di San Giuliano, complesso romanico dell’XI secolo situato sull’isola. Diretto artisticamente da Adele Dell’Erario, Castello Errante celebra il decennale confermando la propria vocazione allo scambio culturale e alla formazione cinematografica. Il progetto, sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero degli Affari Esteri, dedica particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, promuovendo produzioni a basso impatto e pratiche ecologiche durante le riprese.

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