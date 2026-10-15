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Aura Battle, la nuova moda di TikTok da Milano a Roma: sfide tra giovani e proteste dei residenti

di Simone Talarico - 15 Ottobre 2026

Dai social alle piazze, l’ennesima tendenza di TikTok conquista i giovanissimi e scatena le polemiche. Si chiamano Aura Battle e sono sfide nelle quali gli adolescenti si affrontano a colpi di balletti, pose e gesti virali. Un fenomeno nato in Sud America e arrivato rapidamente in Europa, che ora sta prendendo piede anche a Roma. Ma dietro quello che per i ragazzi rappresenta un semplice divertimento si nasconde un problema sempre più evidente: il disturbo della quiete pubblica e una movida notturna difficile da gestire.

Aura Battle, quando i trend di TikTok invadono le strade

Il funzionamento delle Aura Battle è semplice. Due giovani si posizionano al centro di un cerchio formato da decine, talvolta centinaia, di coetanei. L’obiettivo è dimostrare chi possiede maggiore “aura”, ovvero carisma, fascino e presenza scenica.

Non servono particolari capacità artistiche. Bastano movimenti copiati dai social, espressioni esagerate e qualche posa studiata per conquistare gli applausi della folla.

Tra i riferimenti più frequenti compaiono il meme “six-seven“, le mosse del videogioco Fortnite e la celebre esultanza “Siuuuu” di Cristiano Ronaldo. Non manca il mewing, una posa utilizzata per evidenziare il profilo della mascella.

Questi elementi, apparentemente incomprensibili agli adulti, rappresentano un codice condiviso tra gli adolescenti.

Una competizione che racconta quanto la cultura dei social stia influenzando anche i comportamenti dei più giovani nella vita reale.

Aura Battle a Roma, nuovo appuntamento a mezzanotte

Anche Roma ha “ospitato” la sua prima Aura Battle, attirando numerosi giovani. Durante l’evento, due partecipanti si sono affrontati davanti a una folla rumorosa, accompagnati da musica ad alto volume.

Il successo dell’iniziativa ha spinto gli organizzatori a programmare una seconda sfida per sabato, con appuntamento fissato a mezzanotte.

La locandina, diffusa attraverso social e chat, ha però suscitato le preoccupazioni degli abitanti della zona. I residenti temono ulteriori schiamazzi in un quartiere già interessato dalla movida notturna.

Gli organizzatori assicurano che l’iniziativa vuole soltanto offrire un’occasione di divertimento e socializzazione, senza disturbare il vicinato.

Resta quindi aperto il confronto tra la voglia di aggregazione dei giovani e il diritto al riposo dei residenti, mentre le Aura Battle continuano a guadagnare popolarità.