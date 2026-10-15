Politica

Dopo 50 anni torna a Roma la Conferenza europea dei Presidenti di Parlamento

di Giuseppe Ariola - 15 Ottobre 2026

Roma torna al centro del confronto politico e istituzionale europeo. Dopo cinquant’anni, la Capitale ospita nuovamente la Conferenza europea dei Presidenti di Parlamento, l’appuntamento internazionale che riunisce i vertici delle assemblee legislative per discutere le principali sfide delle democrazie contemporanee.

L’evento, promosso dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e ospitato dal Parlamento italiano, si svolge il 15 e 16 ottobre. Un ritorno dal forte valore simbolico, proprio nella città che aveva ospitato la prima edizione della Conferenza. Saranno presenti oltre sessanta Presidenti e rappresentanti di Parlamenti nazionali e Assemblee internazionali, chiamati a confrontarsi su questioni decisive per il futuro dell’Europa e degli equilibri globali.

Ad aprire ufficialmente la Conferenza nell’Aula di Montecitorio sono stati il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e la presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Petra Bayr.

Minacce ibride e IA al centro della Conferenza

Tre i grandi temi individuati per le sessioni di lavoro. Il primo riguarda la capacità delle democrazie di resistere alle minacce ibride, dalle campagne di disinformazione agli attacchi informatici, fino alle interferenze esterne nei processi democratici. Il secondo affronta il rapporto tra intelligenza artificiale e mercato del lavoro, una delle questioni più rilevanti per il futuro economico e sociale dell’Europa. L’evoluzione delle nuove tecnologie impone infatti una riflessione sulle opportunità offerte dall’innovazione, ma anche sulle conseguenze per l’occupazione, i diritti dei lavoratori e la necessità di adeguare le normative.

Il terzo tema, di carattere più strettamente geopolitico, riguarda il rinnovamento dell’ordine internazionale basato sulle regole e il ruolo che i Parlamenti possono svolgere nella gestione delle crisi contemporanee.

Proprio a quest’ultimo argomento sarà dedicata una delle sessioni più significative della Conferenza, in programma domani mattina. Un confronto dettato dalla necessità di individuare strumenti di cooperazione parlamentare per affrontare le crisi internazionali.

Tutte le sessioni nell’Aula di Montecitorio saranno trasmesse in diretta sulla webtv della Camera, consentendo di seguire i lavori di uno dei principali appuntamenti europei dedicati alla diplomazia parlamentare.

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