Siparietto Fognini-Pennetta, il giocatore: sfiderei Sinner a Londra

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E la moglie: io vorrei giocare contro Sabalenka

di Askanews - 23 Settembre 2026

Roma, 23 set. (askanews) – Un divertente siparietto tra Fabio Fognini e la moglie Flavia Pennetta, che si sono simpaticamente prestati a una raffica di domande all’insegna del “chi fa meglio cosa”. E, alla richiesta “contro quali avversari scenderesti oggi in campo?” non hanno dubbi: Fognini vorrebbe Sinner a Wimbledon e Alcaraz a Parigi, mentre la Pennetta sceglierebbe senza esitazioni la bielorussa Aryna Sabalenka.

I due grandi campioni del tennis italiano – al Frankie’s appena inaugurato in Corso Buenos Aires a Milano – hanno accolto i tanti amici e volti noti accorsi per festeggiare la nuova avventura imprenditoriale di Fognini: infatti Fabio, insieme al CEO e fondatore Giuseppe De Lorenzo, è impegnato nel lancio della catena Frankie’s, locali all’insegna dell’healthy food che, oltre alle recenti aperture milanesi, sono già presenti anche a Brescia, in Polonia e a Dubai.

A darsi appuntamento nel tempio dell’alimentazione salutare, in una sorta di piccola reunion del celebre dance show di Rai1, Barbara D’Urso, prossima ad entrare come giurata a Ballando con le stelle, e i maestri di ballo Giada Lini e Ciquito. Con loro, anche altri “ballerini” celebri, come Federica Nargi e Alessandro Matri. Avvistati alla serata inaugurale anche Loredana Lecciso, Gabriella Golia, Manuel Casella, Omer Elomari e l’ex nuotatore Luca Marin.