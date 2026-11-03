Cronaca

Roma Est, nuova notte di paura: ordigni contro un bar a Castelverde

Due esplosioni nella notte danneggiano un'attività commerciale in via Massa San Giuliano

di Enzo Ricci - 3 Novembre 2026

Due ordigni rudimentali sono esplosi nella notte davanti a un bar di via Massa San Giuliano, a Castelverde, nella periferia est di Roma. Le deflagrazioni hanno danneggiato la saracinesca e l’area esterna del locale, senza provocare feriti. L’allarme è scattato dopo una chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di San Vittorino e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Sono in corso le indagini per chiarire la matrice dell’episodio.

L’attacco si inserisce in una sequenza di esplosioni e bombe carta registrate nelle ultime settimane in diversi quartieri della Capitale. Un’escalation che contribuisce ad alimentare un’atmosfera sempre più pesante nel quadrante est di Roma, dove residenti e commercianti guardano con crescente preoccupazione a una scia di episodi che sta alzando il livello dell’allarme.

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