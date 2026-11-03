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Supermercati nel caos, l’attacco hacker ai dispositivi Danfoss

Come i cybercriminali hanno manipolato i sistemi di controllo della temperatura nei punti vendita, causando il deterioramento di tonnellate di merci.

di Gianluca Pascutti - 3 Novembre 2026

Grafica creata con AI

Un’ondata improvvisa di attacchi informatici ha colpito le catene della grande distribuzione in diversi paesi europei. I cybercriminali sono riusciti a manomettere la gestione termica dei banchi frigo commerciali. La conseguenza è stata molto dispendiosa per i supermercati colpiti. Le scorte alimentari si sono deteriorate rapidamente a causa dell’innalzamento delle temperature interne.

Il funzionamento delle architetture Danfoss

La refrigerazione commerciale moderna si affida a sistemi digitali complessi e interconnessi. I dispositivi prodotti da Danfoss rappresentano il punto di riferimento del settore industriale. L’infrastruttura si articola su tre livelli operativi principali:

Le centraline sul campo regolano i parametri termici dei singoli banchi frigo.

I gateway di gestione raccolgono la totalità dei dati locali in un unico nodo.

La piattaforma cloud permette ai tecnici di controllare l’intero impianto da remoto via web.

La connessione alla rete Internet consente di ottimizzare la manutenzione preventiva e ridurre i consumi energetici. Tuttavia, la digitalizzazione costante espone gli impianti a pericoli informatici rilevanti.

Le vulnerabilità sfruttate dai pirati informatici

Gli attaccanti hanno individuato i gateway direttamente esposti sulla rete pubblica. Molti nodi aziendali non utilizzavano connessioni crittografate o reti private protette. L’assenza di barriere di sicurezza adeguate ha semplificato l’intrusione iniziale degli hacker. I pirati hanno sfruttato la presenza di password di fabbrica mai modificate dagli amministratori. Le versioni obsolete dei software aziendali contenevano falle di sicurezza note da tempo. Gli attacchi di iniezione di codice hanno permesso di assumere il controllo completo dei pannelli di gestione. I malintenzionati non hanno spento l’alimentazione elettrica dei frigoriferi per evitare di far scattare gli allarmi immediati, hanno invece alzato i valori di temperatura target fino ai limiti massimi del sistema. Hanno inoltre attivato le resistenze di sbrinamento in modalità continua. Il calore generato ha distrutto il cibo conservato nel giro di poche ore.

Le strategie di protezione per la catena del freddo

I recenti attacchi dimostrano la vulnerabilità delle infrastrutture fisiche collegate alla rete aziendale. La sicurezza dei sistemi termici richiede interventi tecnici urgenti e mirati. Le aziende devono isolare la gestione degli impianti tramite reti virtuali private. Risulta indispensabile disattivare ogni accesso diretto alle schermate web da Internet. La modifica immediata delle credenziali di fabbrica costituisce il requisito minimo di protezione. Gli operatori devono implementare l’autenticazione a due fattori per ogni tipo di manutenzione a distanza. L’aggiornamento costante del firmware di controllo garantisce la chiusura delle falle di sicurezza più pericolose. La difesa dei sistemi informatici è fondamentale per tutelare la continuità operativa ed evitare perdite economiche devastanti per le attività.

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