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Dove seguire in Tv lo spoglio in diretta delle elezioni Midterm Usa

Dalla Maratona Mentana su La7 allo speciale di Bruno Vespa su Rai 1, passando per Sky TG24 e Mediaset: ecco la programmazione televisiva della notte per seguire i risultati delle elezioni americane

di Lino Sasso - 3 Novembre 2026

Le elezioni Midterm Usa si preparano a monopolizzare, dopo i quotidiani e i siti di informazione, anche la televisione italiana. In quella che si appresta a essere una lunghissima nottata elettorale le principali emittenti seguiranno in diretta lo spoglio dei voti che determinerà i nuovi equilibri del Congresso americano e, soprattutto, il futuro politico di Trump.

Rai, Mediaset, La7 e Sky TG24 hanno predisposto una programmazione straordinaria, con maratone elettorali, edizioni speciali e aggiornamenti in tempo reale.

Ecco dove seguire i risultati delle Midterm Usa

Immancabile la tradizionale Maratona Mentana su La7. Il direttore del telegiornale sarà in diretta dalle 00.30 fino alle 7.30 del mattino. La maratona sarà disponibile anche in streaming sul sito di La7.

Anche la Rai mobilita le proprie teste d’ariete. Su Rai 1, Bruno Vespa condurrà lo speciale di Porta a Porta, realizzato in collaborazione con il Tg1, dal titolo “Midterm 2026. La notte in cui Trump si gioca il futuro”. La diretta è prevista dalle 00.15 alle 4.50. Poi Rai 1 passerà la linea a RaiNews24, mentre alle 7.10 è previsto uno Speciale Tg1.

RaiNews24, sul canale 48 del digitale terrestre, garantirà una copertura continuativa. Amche Tg3 Linea Notte partirà con un approfondimento dalla mezzanotte.

La copertura di Sky TG24 inizierà già alle 22.30 di questa sera con lo speciale Midterm 2026, l’America al voto.

Particolare attenzione sarà dedicata ai numeri: lo studio televisivo diventerà una data room per analizzare exit poll, proiezioni e risultati. La diretta sarà visibile sul canale 50 del digitale terrestre, sul canale 101 per gli abbonati Sky e in streaming sul sito di Sky TG24 e su Sky Go.

Anche Mediaset seguirà la notte elettorale con una programmazione dedicata. Su Retequattro, ci sarà lo Speciale Quarta Repubblica – Midterm, condotto da Nicola Porro, che accompagnerà i telespettatori fino alle 6 del mattino.

Dalle 6 alle 8, su Canale 5 sarà invece Cesara Buonamici a condurre lo ‘Speciale Tg5 – Midterm, quale America?’.

Insomma, per seguire quella di preannuncia come una notte decisiva per gli Stati Uniti, c’è praticamente l’imbarazzo della scelta.

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