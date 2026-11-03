Bollette pazze e contratti fantasma, come difendersi dalle truffe telefoniche nel settore energetico
Crescono esponenzialmente le denunce dei cittadini per attivazioni fraudolente e fatture sconsiderate, spingendo le autorità a intensificare i controlli mirati contro il telemarketing aggressivo
Grafica generata con AI
Il mercato dell’energia continua a registrare un aumento allarmante di segnalazioni legate a contratti non richiesti e maxi-bollette. Le autorità competenti hanno avviato diverse istruttorie per contrastare le violazioni sistematiche del telemarketing. Questa piaga colpisce ogni giorno migliaia di utenti ignari. Le famiglie si ritrovano spesso intrappolate in attivazioni fraudolente mai autorizzate. Le tecniche utilizzate dai call center scorretti diventano sempre più sofisticate. Riconoscere i segnali di pericolo rappresenta il primo passo fondamentale per proteggere le proprie utenze domestiche.
Le tecniche più comuni dei falsi operatori
Gli operatori truffaldini utilizzano strategie psicologiche molto aggressive per confondere i cittadini. La telefonata inizia quasi sempre con la finta comunicazione di un problema urgente. Si parla spesso di tariffe in scadenza o di conguagli anomali da saldare subito. Un altro metodo diffuso riguarda la manipolazione della voce registrata. Durante la conversazione vengono poste domande trabocchetto per ottenere risposte affermative. Quei brevi frammenti audio vengono successivamente montati per simulare un consenso mai espresso. I truffatori cercano inoltre di ottenere i dati identificativi essenziali presenti nelle fatture. Conoscere il codice POD della luce o il PDR del gas permette di avviare il cambio di gestore. Molti utenti scoprono il passaggio illecito soltanto all’arrivo della prima bolletta esagerata.
Strategie efficaci per difendere le utenze
Proteggere i propri dati personali riduce drasticamente il rischio di subire frodi energetiche. Gli attuali fornitori possiedono già tutte le informazioni necessarie relative ai contratti attivi. Per questo motivo non bisogna mai comunicare codici identificativi o dati sensibili durante le telefonate commerciali. Se si riceve una fattura sospetta bisogna agire con rapidità. La prima cosa da fare consiste nell’inviare un reclamo formale al gestore. L’atto formale serve a disconoscere esplicitamente la sottoscrizione del contratto fraudolento. La normativa vigente tutela i consumatori attraverso il diritto di ripensamento. Questo strumento consente di recedere entro quattordici giorni senza sostenere costi aggiuntivi. Segnalare tempestivamente i comportamenti illeciti alle autorità di controllo aiuta a contrastare tali condotte. Affidarsi ad associazioni specializzate garantisce un supporto adeguato a risolvere la controversia.
Leggi le News di Attualità
Torna alle notizie in home