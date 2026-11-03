Cronaca

Ciampino, droga nascosta nell’auto con doppiofondo: arrestato un albanese

La Guardia di Finanza scopre oltre due chili di stupefacenti. Sequestrati hashish, marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi

di Mauro Trieste - 3 Novembre 2026

Un controllo mirato della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un cittadino albanese, gravemente indiziato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale di Roma a Ciampino, dove l’uomo era finito sotto osservazione dopo essere stato notato mentre usciva da un locale seminterrato ricavato nel sottoscala di un’abitazione. Poco dopo, il sospettato è salito a bordo di un’autovettura che, dagli accertamenti successivi, è risultata intestata a un pluripregiudicato. I finanzieri hanno quindi deciso di fermare il mezzo e procedere a una perquisizione approfondita.

Oltre due chili di droga nascosti tra auto e seminterrato

L’ispezione del veicolo ha consentito di individuare un doppiofondo realizzato nel vano dell’airbag lato passeggero. Al suo interno erano occultati circa 300 grammi di marijuana. La scoperta ha spinto le Fiamme Gialle ad estendere i controlli al locale da cui l’uomo era stato visto uscire. Nel seminterrato, e in particolare all’interno di un frigorifero custodito nel vano, sono stati rinvenuti ulteriori 1,3 chilogrammi di hashish e un altro chilogrammo di marijuana. Sequestrati anche bilancini di precisione e materiale utilizzato per la preparazione e il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio.

Arresto e sequestro

Oltre allo stupefacente, i militari hanno sequestrato l’automobile, modificata per favorire il trasporto e l’occultamento della droga. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Velletri, l’uomo è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale locale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di approvvigionamento e l’eventuale destinazione delle droghe sequestrate.

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