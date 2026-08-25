Esteri

Ucraina attacca la raffineria di Krasnodar: due morti

Kiev continua a colpire le infrastrutture energetiche, l'attacco nella notte

di Martino Tursi - 25 Agosto 2026

L’Ucraina attacca la raffineria di Krasnodar, in Russia: ci sono due morti. L’operazione è avvenuta nella notte. L’obiettivo delle forze armate di Kiev era quello di colpire una delle più importanti infrastrutture energetiche di Mosca. Che da sola, stando a quanto riporta il Kyiv Independent, lavora circa 6,25 milioni di tonnellate di petrolio greggio ogni anno e vale il 2 per cento dell’intera capacità di raffinazione di idrocarburi della Russia. L’attacco ha causato la morte di due persone, come riferisce l’agenzia russa Tass.

L’Ucraina attacca la raffineria di Krasnodar

L’attacco alla raffineria di Krasnodar da parte delle forze armate dell’Ucraina ha causato la morte di due persone. Lo ha detto Veniamin Kondratyev, governatore della regione alla stessa Tass. “La scorsa notte il nemico ha nuovamente attaccato infrastrutture civili nella regione. L’attacco ha colpito il distretto di Seversky. I detriti di un drone sono caduti nell’area della stazione ferroviaria di Afipskaya”. Quindi il governatore ha aggiunto: “Purtroppo, due persone hanno perso la vita. Porgo le mie più sentite condoglianze ai loro cari. Altre due persone sono rimaste ferite e auguro loro una pronta guarigione”.

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I danni collaterali

Stando alle informazioni rilasciate proprio dalle autorità russe, l’attacco dell’Ucraina alla raffineria ha causato un incendio che si è rapidamente esteso alle abitazioni vicine. Sarebbero dieci le case che avrebbero subito danni. “Una di esse ha preso fuoco. Un incendio è divampato anche presso la raffineria di petrolio. Squadre di vigili del fuoco e personale di emergenza sono attualmente al lavoro sul posto”, ha scritto il governatore su Telegram. L’offensiva di Kiev contro le infrastrutture energetiche russe prosegue. Le raffinerie si stanno rilevando un obiettivo importante per gli ucraini che intendono così colpire al cuore gli affari di Mosca.