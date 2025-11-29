Sport

Roma-Napoli, il grande spettacolo della Serie A che brilla nel weekend di sport

di Francesco Caselli - 29 Novembre 2025

All’Olimpico si accendono i riflettori sul big match della tredicesima giornata di Serie A, una sfida che vale il vertice della classifica: Roma contro Napoli. I giallorossi arrivano a questo incrocio Scudetto in testa, forti del successo di Cremona e di un ruolino che, nelle ultime cinque gare, registra quattro vittorie e una sola sconfitta, quella con il Milan. Dall’altra parte, gli azzurri hanno ritrovato slancio dopo la pausa: prima superando l’Atalanta in campionato, poi imponendosi sul Qarabag in Champions, cancellando le ombre nate dalla serata negativa di Bologna.

Il palcoscenico è quello delle grandi occasioni, l’occasione e ghiotta e la sensazione è quella che il match possa lasciare un segno importante nella lotta al massimo campionato.

Il weekend tra San Siro e gli altri campi

Il sabato sera di San Siro vedrà il Milan, reduce dall’esaltante vittoria nel derby, ospitare la Lazio di Maurizio Sarri, decisa a proseguire nella risalita. La domenica offrirà invece un singolare confronto tutto nerazzurro tra Pisa e Inter, mentre il duello tra Fiorentina e Atalanta promette scintille in un momento delicato per entrambe. A dimostrarlo, se ce ne fosse particolare bisogno, le parole dell’attaccante viola Edin Dzeko, che dopo la sfida di Conference League con l’AEK Atene ha espresso tutta l’amarezza per il momento della squadra. La Juventus prova a scongelarsi dal freddo della trasferta norvegese, ospitando il Cagliari di Pisacane e puntando al bottino pieno per rimanere in scia con le altre grandi.

Il programma completo e dove vederlo

Como–Sassuolo – 28 nov, 20.45 – DAZN/SKY

Genoa–Verona – 29 nov, 15.00 – DAZN

Parma–Udinese – 29 nov, 15.00 – DAZN

Juventus–Cagliari – 29 nov, 18.00 – DAZN

Milan–Lazio – 29 nov, 20.45 – DAZN/SKY

Lecce–Torino – 30 nov, 12.30 – DAZN

Pisa–Inter – 30 nov, 15.00 – DAZN

Atalanta–Fiorentina – 30 nov, 18.00 – DAZN/SKY

Roma–Napoli – 30 nov, 20.45 – DAZN

Bologna–Cremonese – 1 dic, 20.45 – DAZN

Formula 1: penultimo atto del Mondiale

Il Mondiale riparte dopo l’accecante notte di Las Vegas, con la vittoria della Red Bull di Max Verstappen che ha riacceso la lotta per il titolo. Sul podio anche la Mercedes di George Russell e l’italiano Andrea Kimi Antonelli, mentre la Ferrari di Charles Leclerc ha chiuso ai piedi del podio. Weekend amaro per le McLaren, con le squalifiche di Lando Norris e Oscar Piastri che hanno lasciato invariata la classifica: Norris resta leader con 390 punti, 24 in più dei rivali più vicini. Tutto ancora aperto e pronto a decidersi su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Un weekend ricchissimo, tra calcio che infiamma la corsa al vertice e una Formula 1 che entra nel rettilineo finale del Mondiale. Dalle curve dell’Olimpico ai circuiti internazionali, lo spettacolo è assicurato: basta mettersi comodi e godersi ogni minuto.

