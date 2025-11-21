Sport

Derby Inter-Milan, il match che accende la Serie A: ecco dove vedere lo sport nel weekend

di Francesco Caselli - 21 Novembre 2025

Il cuore del weekend sportivo batte a San Siro: Inter-Milan, il Derby della Madonnina, illumina la dodicesima giornata di Serie A. Le due squadre arrivano al match con ambizioni altissime: l’Inter, forte di quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions, cerca conferme e il primo posto solitario; il Milan, distante solo due punti, vuole sorpassare i rivali cittadini e cancellare i recenti problemi difensivi. Il match promette tensione, qualità e un equilibrio che potrebbe portare a una sfida ricca di gol.

Dove seguire il Derby

Il Derby della Madonnina di domenica non è solo una questione di orgoglio cittadino, ma un vero e proprio spartiacque nella lotta al vertice della Serie A. Con l’Inter che cerca la conferma in un momento di grande brillantezza e il Milan deciso a non cedere terreno, lo spettacolo è garantito: San Siro si prepara a una notte intensa, carica di tensione e potenzialmente decisiva per il destino dello scudetto.

I bookmakers danno l’Inter come favorita, pur lasciando spazio colpo rossonero che non sembra una possibilità remota.

Calcio d’inizio previsto per domenica alle 20:45 su Dazn.

Serie A: tutte le partite del weekend e dove vederle

Oltre al derby, la 12ª giornata propone sfide decisive per la parte alta e bassa della classifica. Ecco il programma completo:

Sabato 22 novembre

Cagliari-Genoa, ore 15:00 – DAZN

Udinese-Bologna, ore 15:00 – DAZN

Fiorentina-Juventus, ore 18:00 – DAZN

Napoli-Atalanta, ore 20:45 – DAZN/NOW/SKY



Domenica 23 novembre

Verona-Parma, ore 12:30 – DAZN

Cremonese-Roma, ore 15:00 – DAZN

Lazio-Lecce, ore 18:00 – DAZN/NOW/SKY

Inter-Milan, ore 20:45 – DAZN

Lunedì 24 novembre

Torino-Como, ore 18:30 – DAZN/NOW/SKY

Sassuolo-Pisa, ore 20:45 – DAZN

Formula 1: il GP di Las Vegas

Notte fonda, luci di Las Vegas e un Mondiale che entra nella fase calda: il Gran Premio di Las Vegas è il terzultimo appuntamento dell’anno e promette spettacolo lungo il circuito cittadino. Weekend speciale anche per la F1 Academy, che assegnerà il titolo tra Maya Weug e Doriane Pin.

Il programma:

Prove Libere 3: sabato 22 novembre, ore 01:30

Qualifiche: sabato 22 novembre, ore 05:00

Gara: domenica 23 novembre, ore 05:00

Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Streaming su NrOW e Sky Go

Differita su TV8: qualifiche e gara dalle 14:00

In sintesi, sarà un weekend densissimo per gli appassionati: il Derby della Madonnina accende la 12ª giornata di Serie A, accompagnato da un turno ricco di sfide decisive e dal fascino notturno del GP di Las Vegas. Tra calcio e motori, gli schermi non resteranno mai spenti: basta scegliere la partita o la gara preferita, perché il meglio dello sport è tutto concentrato in queste 48 ore.

