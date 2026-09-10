Cronaca

Latisana, sottopasso allagato, donna muore annegata in auto

Tragedia in Friuli Venezia Giulia, inutile l’intervento di un carabiniere che si è subito tuffato per aiutare la donna

di Gianluca Pascutti - 10 Settembre 2026

@ANSAfoto

Una donna di 83 anni è morta annegata a Latisana, in provincia di Udine, intrappolata con la sua auto in un sottopasso allagato. Il tratto stradale era completamente invaso dall’acqua dopo ore di piogge intense che hanno colpito il Basso Friuli. La vettura è stata sommersa in pochi istanti. La conducente non è riuscita a mettersi in salvo. L’allarme è scattato quando alcuni automobilisti hanno segnalato l’auto ferma sotto il livello della strada. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. La situazione è apparsa subito gravissima.

Il tentativo disperato di salvataggio

Un carabiniere si è tuffato nell’acqua del sottopasso per raggiungere la vettura. Il militare ha cercato di aprire le portiere e ha estratto la donna dall’abitacolo. Nonostante i tentativi di rianimazione per la donna non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo. Il carabiniere, provato ma cosciente, è stato trasportato in ospedale in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Maltempo estremo e sottopassi allagati

L’episodio si inserisce in una giornata di maltempo sul Friuli. Tra Latisana e Lignano si sono registrati allagamenti diffusi. Molti sottopassi sono risultati impraticabili. La circolazione è stata bloccata in vari punti della rete stradale. In poche ore sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia in alcune aree del Basso Friuli. Le strade si sono trasformate in canali. Numerose abitazioni e attività sono ancora interessate da infiltrazioni e allagamenti.

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