Primo Piano

Roma–Pisa 3-0, Malen trascina i giallorossi. Tripletta e corsa Champions riaperta

La Roma ritrova ritmo, concretezza e punti pesanti nella corsa Champions. Infortunio per Pellegrini.

di Gianluca Pascutti - 10 Aprile 2026

La Roma riparte dopo la sconfitta di San Siro e lo fa con un successo netto, costruito e chiuso dalla tripletta di Malen, protagonista assoluto di una serata che rimette i giallorossi in piena corsa per un posto in Champions League. All’Olimpico finisce 3-0 contro un Pisa generoso ma troppo fragile per resistere all’intensità della squadra di Gasperini.

Supremazia giallorossa

La partita si indirizza subito, dopo tre minuti Malen approfitta di un errore di Caracciolo e sblocca il risultato con un destro preciso. La Roma controlla il ritmo, alterna pressione alta e gestione del possesso, mentre il Pisa prova a ripartire con Tramoni, l’unico a creare un vero pericolo nel primo tempo. Prima dell’intervallo arriva il raddoppio, Rensch sfonda a destra, Malen accompagna l’azione e firma il 2-0 con freddezza.

Senso unico anche nella ripresa

La ripresa si apre con l’unico vero momento di difficoltà per la Roma, quando Højlholt impegna Svilar da distanza ravvicinata. Scampato il rischio, la squadra di Gasperini chiude definitivamente la gara, Soulé inventa un assist verticale, Malen attacca lo spazio e completa la sua serata perfetta con il gol del 3-0. Standing ovation dell’Olimpico al momento della sostituzione. L’unica nota negativa arriva dall’infortunio di Lorenzo Pellegrini, costretto a lasciare il campo per un problema muscolare dopo aver colpito un incrocio dei pali su punizione. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Corsa Champions

Con questo successo la Roma sale a 57 punti, aggancia la Juventus e si porta a una sola lunghezza dal Como, riaprendo completamente la lotta per il quarto posto. Il Pisa resta ultimo, con una situazione ormai compromessa.